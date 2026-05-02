Donald Trump a trimis o scrisoare oficială către membrii Congresului vineri, prin care susține că războiul cu Iranul s-a încheiat.

Donald Trump a trimis notificarea pentru a opri dezbaterea din Congres

Documentul a fost trimis chiar în ziua în care expira termenul pentru aprobarea războiului de către Congres. Președintele vrea să oprească discuțiile despre necesitatea unei autorizații militare. El susține că armistițiul început în aprilie a pus capăt luptelor, scrie .

Iată ce a scris liderul american în documentul oficial:

„La 7 aprilie 2026, am ordonat un armistițiu de două săptămâni. Armistițiul a fost prelungit de atunci. Nu a mai existat niciun schimb de focuri între forțele Statelor Unite și cele iraniene din 7 aprilie 2026. Ostilitățile care au început pe 28 februarie 2026 s-au încheiat.”

Care este motivul adevărat

Legea puterilor de război din 1973 limitează dreptul președintelui de a purta conflicte fără acordul Congresului. Această lege cere aprobarea trupelor în termen de 60 de zile de la începerea luptelor. Administrația susține că pauza luptelor a resetat acest „cronometru legal”.

Președintele a criticat dur această lege în fața jurnaliștilor:

„Există unii oameni care o consideră neconstituțională. Suntem mereu în contact cu Congresul, dar nimeni nu a cerut-o vreodată… De ce ar trebui să fim diferiți?”

Reacția opoziției după ce Donald Trump a trimis documentul

Senatorii democrați consideră că termenul de 60 de zile a fost deja atins. Ei spun că mii de soldați sunt încă în pericol, chiar dacă președintele declară pacea. Opoziția susține că anunțul oficial nu schimbă realitatea de pe teren.

Senatorul Jeanne Shaheen a explicat de ce nu este de acord cu președintele:

„Declarația președintelui Trump că războiul din Iran s-a încheiat nu reflectă realitatea zecilor de mii de soldați americani aflați în pericol în regiune, amenințările continue ale administrației de a escalada ostilitățile, închiderea Strâmtorii Ormuz și creșterea prețurilor. Președintele Trump a lansat acest război fără o strategie și fără autorizație legală, iar anunțul de astăzi nu schimbă acest lucru.”

Ce a răspuns Donald Trump după ce a fost criticat

îi consideră lipsiți de patriotism pe cei care îi cer socoteală. El susține că nicio altă administrație nu a fost forțată să ceară astfel de aprobări. În acest moment, democrații nu au puterea legală de a bloca deciziile guvernului fără ajutorul republicanilor.

Președintele SUA a oferit o replică scurtă jurnaliștilor vineri dimineață:

„Nu cred că ceea ce cer ei este constituțional. Cei care cer asta nu sunt patrioți.”