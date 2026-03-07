Alina Bădic a prezentat horoscopul pentru săptămâna 8 – 14 martie, într-o nouă ediție a „360 de grade”. Experta în a vorbit despre puterea rugăciunii care ajută la reechilibrarea energetică a organismului. Ea a avut-o invitată în platou pe Titiana Popa, practician codul corpului.

Alina Bădic, despre terapia prin rugăciune

Realizatoarea emisiunii și invitata sa au discutat despre și despre importanța acestei terapii în restabilirea armoniei și echilibrului în organism.

„Astăzi un subiect special. O terapie care are la bază puterea rugăciunii, restabilind armonia și echilibrul în corpul nostru. Purtăm un bagaj invizibil, boli, accidente blocaje nevăzute. Cum putem curăța aceste elemente. vom discuta despre restaurarea și restabilirea echilibrului, despre resetarea noastră de la punctul 0. Vom discuta despre modul în care putem restabili echilibrul minte – corp – spirit.

Există o dimensiune subtilă a ființei umane care comunică cu puterea Divină în permenență. Ce dezechilibre avem în corp, cum săpăm după rădăcina energetică a neamului nostru, ce tipuri de emoții ne pot bloca. Cât de important este cuvântul ca mod de a ne reechilibra energetic”, a afirmat Alina Bădic în debutul emisiunii.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 8 – 14 martie

Berbec

„Pentru nativii Berbec trebuie să învățați să vă structurați să fiți foarte practici pentru că Saturn și Neptun în semnul dumneavoastră vin cu foarte multe cerințe. Vă dați seama că trebuie să găsiți soluția pentru niște probleme sau pentru niște situații în care poate ați fost un pic idealiști…”

Taur

„Pentru nativii Taur există un aspect foarte clar. Taurii trebuie să încerce să meargă pe o singură direcție…pentru nativii Taur avem această Venus care devine foarte important pentru că intră pe Casa de Exaltare, pe Casa a XII-a, pentru nativii Taur, în conjuncție cu Neptun. Deci dublă amprentă de exaltare. Vom vedea nativi Taur care au un fel de revelație în plan personal …”

Gemeni

„Pentru nativii Gemeni, zilele următoare devin foarte relevante. Planeta favorită este Uranus care se găsește în imediata apropiere a cuspidei. Dacă Uranus este planeta favorite, chiar dacă este conjunct cu… trebuie să prețuim tot ceea ce ține de cei din jur, de persoanele cu care interacționăm…”

Rac

„Să vedem pentru nativii Rac ce propun zilele următoare. Puteți vedea anumite lucruri ușor extremist pentru că Pluto se găsește pe casa lui de domiciliu, pe Casa Scorpionului. Deci puteți vedea anumite lucruri ușor extremist, cu Pluto în Casa a VIII-a, dar trebuie să rămâneți obiectiv. Poate cineva vă tulbură, vă perturbă s-ar putea să vi se pară că lucrurile sunt foarte dure… și totuși puteți deveni un maestru acolo unde credeți că sunteți doar ucenic…”

Leu

„Pentru nativii Leu avem o karma foarte importantă care trebuie schimbată, transformată, transfigurată.Trebuie generat alt tip de karma. Sunteți maeștri în a cultiva detașarea. Ați învățat multe lecții ăn ultima perioadă…”

Fecioară

„Să vedem acum pentru nativii Fecioară cum se prezintă zilele următoare. … Pentru nativii Fecioară avem ca planetă favorită acest Neptun, care acum este punct mijlociu între Saturn și Venus. Deci vă dați seama de ce aveți o revelație în plan personal. Zilele vorbesc despre o disciplină interioară de netăgăduit…”

Balanță

„Pentru nativii Balanță avem un paradox. Planeta favorită va fi chiar planeta care, de obicei, vă face tot felul de probleme, Marte, care nu se simte foarte bine în semnul dumneavoastră: este guvernatoare de semn opus, al Berbecului… De aici veți învăța ceva foarte important…”

Scorpion

„Pentru nativii Scorpion avem următoarea sugestie: Nu-i contraziceți pe apropiați și faceți ceva pentru ei. Există o legătură, o conexiune cu trecutul, foarte puternică, mai ales cu suferințe din trecut. Trebuie să dați iubirii și persoanelor apropiate o expresie mai profundă. Vedem un optimism asociat unei emoții…”

Săgetător

„Pentru nativii Săgetător, planeta focar este Pluto. Pluto este acum într-o poziție de forță, face echipă cu Uranus care vă va zâmbi în curând din semn opus. Există o putere deosebită. Ca și cum Pluto vine și vă pune pe tapet tot felul de evenimente cărora trebuie să le faceți față…Foarte multe experiențe neconvenționale, dar foarte puternice, vor apărea în viața dumneavoastră…”

Capricorn

„Reputația nativilor Capricorn, ca semn de pământ, este aceea că nu le plac situațiile pe care nu le pot controla. Și, totuși, proporția în această perioadă și simetria planetară vorbesc despre faptul că acum avem două planete favorite: Saturn, ca guvernator al dumneavoastră, și Neptun, pentru că este atras prin conjuncția cu Saturnul de tranzit. Ca atare ar trebui să existe o simetrie în viața dumneavoastră…”

Vărsător

„Pentru nativii Vărsător avem planeta prieten Uranus. Dar și Neptun…Ele fac un sextil superb. Este vorba despre faptul că lucrați la anumite probleme, fără să vă gândiți să le rezolvați neapărat. Dar vă dați seama că dacă soluția acelei probleme nu este o soluție bună, frumoasă, este greșit drumul. Și veți tot evalua aceste lucruri…”

Pești

„Pentru nativii Pești pentru care, evident, planeta favorită este chiar guvernatorul dvs. el găsindu-se pe cuspida dintre Pești și Berbec, într-o conjuncție superbă cu Venus, octava lui inferioară, deci iată câtă putere are acest Neptun pentru dumneavoastră…este un aspect eliberator. Este foarte important înțelegeți – neptun este planeta care vorbește despre suflet – unde este sufletul și unde sunteți dumneavoastră. Trebuie să evaluați toate situațiile, să vedeți: «sunt eu acolo, cu adevărat, unde este sufletul meu?»…”