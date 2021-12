Horoscop Alina Bădic pentru zodia Scorpion 2022. Pentru dvs, vine recompensa!

Un an în care trei Eclipse au loc pe Scorpion, în simbioză perfectă cu Neptun și Jupiter în semnul Peștilor. 16 Mai, 25 Octombrie, 8 Noiembrie… eclipse ce au loc cu Soarele sau cu Luna în semnul dumneavoastră… Ce avem de făcut în aceste momente karmice, după cum sunt identificate zonele de Eclipsă.

Aș mai menționa momentul de retrogradare al lui Neptun din 28 Iunie, foarte important ca metodă de evaluare a vieții emoționale și în plan energetic… șansa de a vă plia pe noul context astral de o manieră unică.

Trebuie să înţelegeţi conflictele interioare

Neptun se află în strânsă concordanță cu Jupiter în 2022, atrăgând atenția asupra unor erori mai vechi, care se cer remediate. Elan spiritual și sacrificiu pentru cei care au probleme reale. Ajutor providențial! Veți observa că sunteți cu adevărat recompensați în acele domenii în care v-ați sacrificat cu adevărat. Dorință de a dărui și de a vă simți completați sufletește.

Cine vă este cu adevărat alături în 2022? Iată preocuparea cu care se deschide acest an. Luna Plină din Rac pe grad anaretic, de pe 17 Ianuarie vine cu un plus de energie în plan sufletesc, legând miraculos zona sufletească de cea spirituală. Multe lucruri vă vor atrage atenția, iar altele vă vor copleși de-a dreptul. Un an în care este foarte important să vă înțelegeți conflictele interioare, să înțelegeți viața altfel. Nu lăsați nimic neexplicat!