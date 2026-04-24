O femeie cu dizabilități a rămas fără vacanța planificată în , după ce nu a putut urca la bordul avionului cu scuterul său electric, din cauza unor probleme legate de bateria acestuia. Situația a dus la pierderea a peste 1.000 de euro și a transformat călătoria într-o experiență neplăcută.

Vacanță așteptată, dar întreruptă pe aeroport

Carol Hutchins își planificase o vacanță însorită în Fuerteventura, în Insulele Canare, alături de fiica sa, Layla. Cele două așteptau cu nerăbdare călătoria, însă totul s-a oprit pe aeroportul din Manchester.

Acolo, personalul companiei aeriene i-a spus că scuterul electric nu poate fi urcat la bordul avionului, din cauza unor probleme legate de bateria acestuia. Fără dispozitivul de mobilitate, femeia nu a putut continua călătoria.

Pierdere financiară și dezamăgire

În urma incidentului, femeia a pierdut peste 1.000 de euro și a fost nevoită să renunțe complet la vacanță. Cazul a atras atenția asupra regulilor stricte privind transportul dispozitivelor de mobilitate în avion.

Conform publicației Express, situația a fost un avertisment pentru pasagerii care călătoresc cu astfel de echipamente.

Explicațiile companiei aeriene

Reprezentanții companiei au explicat că problema a apărut din lipsa documentelor necesare și a etichetei bateriei. Din acest motiv, dispozitivul nu a putut fi aprobat pentru transport, conform regulilor de siguranță.

Compania a precizat că aceste reguli sunt obligatorii pentru toate zborurile și sunt menite să prevină riscurile legate de bateriile litiu.

Reguli stricte pentru baterii și echipamente de mobilitate

Condițiile de transport prevăd că bateriile trebuie să fie etichetate corect și însoțite de documente care indică tipul și capacitatea lor. În lipsa acestor informații, dispozitivele pot fi refuzate la îmbarcare.

De asemenea, companiile aeriene recomandă pasagerilor să verifice din timp specificațiile tehnice ale echipamentelor și să transmită detaliile înainte de zbor.

Refuzul pasagerei și alternativele oferite

Cu toate că i-au fost oferite alternative, inclusiv alte zboruri sau vouchere, Carol Hutchins a refuzat să plece fără propriul scuter sau fără garanția că va avea unul la destinație.

Cazul rămâne un exemplu despre cât de importantă este pregătirea documentației înainte de călătorie, mai ales în cazul persoanelor care depind de echipamente de mobilitate.