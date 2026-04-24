Cătălin Drulă (USR), specialist în transporturi și fost ministru al Transporturilor, a explicat de ce călătoriile cu metroul s-au scumpit atât de mult sub recentele mandate ale PSD-iștilor de la Transporturi. „Vorbim de schema pesedistă clasică – costuri umflate, companii de stat mafiotizate – și nota de plată dată populației”, a sintetizat acesta.

Menționăm că Ciprian Șerban (PSD) la metrou, din nou, cu doar o zi înainte să-și dea demisia din funcția de ministru al Transporturilor.

Drulă: Cheltuielile cu personalul la Metrorex au crescut cu 328% în 10 ani

„Scumpirea călătoriilor Metrorex este o măgărie pesedistă. (…) Practic, vorbim de schema pesedistă clasică – costuri umflate, companii de stat mafiotizate – și nota de plată dată populației.

Principala povară asupra finanțelor Metrorex sunt salariile. Atât numărul de salariați (adică 5000), cât și salariile crescute an de an cu procente spectaculoase de către miniștrii PSD.

Cu 328% au crescut cheltuielile cu personalul la Metrorex în ultimii 10 ani. Dacă în 2016 erau de 333 de milioane de lei, pentru 2026 sunt estimate la 1093 de milioane (1,10 miliarde!).

Estimarea mea este că, raportat la dimensiunea rețelei, numărul de salariați optim ar fi probabil de 3.500. Schema umflată de personal este parte din mafia sindicală ale cărei manifestări le-ați văzut în 2021 când eram ministru.

Am redus în 2021 de la 5.800 de angajați la 5.000 și ar mai fi urmat restructurări. Dar a venit PSD/Grindeanu la butoane și tot 5.000 avem și azi”, a explicat Drulă, într- pe Facebook.

Acesta a făcut apoi o comparație cu situația din Viena. Dacă la noi STB și Metrorex au împreună 15.000 de angajați, în Viena sistemele de transport echivalente au doar 9.000 de angajați.

Cătălin Drulă a mai afirmat apoi că subvenția plătită de stat către Metrorex a crescut de la 300 de milioane în 2016 la 1 miliard acum. De asemenea, și cheltuielile de operare s-au dublat în mandatele lui Sorin Grindeanu (PSD), de la 346 milioane în 2021 la 687 de milioane în 2026.

Drulă: Prin scumpiri, Metrorex nu va face mai mulți bani pentru că oamenii pur și simplu nu vor mai folosi metroul

Fostul ministru USR a explicat apoi de ce scumpirea din nou a biletelor la metrou nu va ajuta compania să aibă venituri consistente în plus, ci doar va enerva oamenii, va aglomera și mai mult transportul de suprafață și va crește poluarea în București.

„Dezmăț total, nicio reformă, PSDiști fixați cu mandate de “guvernanță corporativă” pe 4 ani (bătaie de joc de selecție de partid, evident).

Și nota de plată dată bucureștenilor în etape.

La 1 ianuarie 2025, Grindeanu a crescut de la 3 lei la 5 lei călătoria simplă. Dar ghici ce? Deși, creșterea a fost de 66%, în încasări nu s-au văzut decât 35% în plus (de la 261 de milioane la 353 de milioane).

Pentru cine înțelege economie, e logic. Cererea de călătorii cu metroul nu e inelastică. Mai clar: oamenii nu merg tot atâta cu metroul indiferent de cât costă.

O nouă creștere care ar trebui să intre în vigoare de la 1 mai 2026 de la 5 lei la 7 lei e o mare greșeală. Nici de data asta, nu vom vedea încasări cu +40%. Pentru că dacă o călătorie e aproape cât un litru de benzină, oamenii vor lua taxi, Uber, STB sau vor merge cu mașina personală.

Exact ce nu ne trebuie într-un oraș poluat și sufocat de trafic. Și în condiții de criză mondială a petrolului.

Impactul acestei creșteri e major asupra oamenilor (+40%) dar minor în economia companiei. Am estimat pe 2026 ca s-ar strânge 59 de milioane în plus. În condițiile în care cheltuielile totale ale companiei bat spre 1,8-2 miliarde de lei.

Pentru Metrorex e un procent foarte mic de venituri în plus (2-3%). Pentru București e o lovitură mare în termeni de poluare, înghesuială și pierderi economice până la urmă.

Dar atâta știe PSD să facă: când nu mai știe pe unde să scoată cămașa, nota de plată e predată populației.

PS Apropo, pe contractul cu Alstom pentru mentenanță se plătesc 20 de milioane lunar. Dar Metrorex are de încasat penalități de 300 de milioane de la Alstom. Nu mai bine ar negocia să compenseze parțial lunar și asta ar fi mult mai de impact decât creșterea de tarife. Dar asta înseamnă muncă și să-ți pese. Scumpirea se face ușor, din pix…”, a mai scris Cătălin Drulă, pe Facebook.