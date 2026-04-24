Un laborator clandestin de procesare a cocainei a fost descoperit de carabinieri în localitatea Foligno, în zona Perugia, . Trei persoane, un bărbat și o femeie de origine română și un cetățean columbian, au fost arestate în urma descinderii.

Descindere într-o vilă transformată în laborator de droguri

Operațiunea a avut loc într-o vilă din Foligno, care fusese transformată într-un laborator artizanal de rafinare a drogurilor. Anchetatorii italieni au găsit acolo o activitate complexă de procesare a substanțelor interzise.

Cei arestați sunt un bărbat și o femeie de origine română, în vârstă de 27 și 47 de ani, și un cetățean columbian de 44 de ani. Toți trei sunt acuzați de „producerea, rafinarea și deținerea de stupefiante în scopul comercializării”, conform publicației italiene Perugia Today.

Droguri, substanțe chimice și echipamente specializate

În interiorul imobilului, autoritățile au descoperit un laborator complet echipat pentru transformarea pastei de coca în clorhidrat de cocaină.

Potrivit anchetatorilor, au fost găsite aproximativ 7,4 kilograme de substanță, atât cocaină procesată, cât și pastă brută. De asemenea, au fost identificate solvenți chimici și echipamente folosite în procesul de rafinare.

Printre obiectele descoperite s-a aflat și o presă hidraulică utilizată pentru realizarea plăcilor de cocaină de un kilogram, marcate cu un logo specific. În plus, au fost găsite recipiente mari cu amestecuri aflate în diferite etape de prelucrare.

Instrucțiuni scrise și probe importante ridicate

În urma percheziției, carabinierii au confiscat telefoane mobile, documente și două manuscrise redactate în spaniolă și italiană.

Acestea conțineau instrucțiuni detaliate despre procesarea cocainei, ceea ce ar putea ajuta ancheta să stabilească modul de funcționare al rețelei.

Moment tensionat la intervenție

Operațiunea nu a fost lipsită de incidente. În momentul descinderii, femeia de origine română ar fi încercat să opună rezistență și ar fi îndreptat un pistol spre agenți.

Ulterior, autoritățile au stabilit că arma era una de antrenament și nu conținea muniție. Femeia a fost imobilizată fără ca cineva să fie rănit.

Ancheta continuă

Autoritățile italiene continuă cercetările pentru a identifica întreaga rețea implicată în această operațiune de trafic și producție de droguri.

Ancheta vizează posibile conexiuni internaționale și alte persoane implicate în activitate.