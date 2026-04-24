O tânără din a făcut publică experiența ei, iar postarea a devenit rapid virală. Deși avocații spun că testul este ilegal, cei care îl refuză își pierd șansele de angajare.

Cum a ajuns un interviu de marketing la detectorul de minciuni

O simplă candidatură pentru un post în marketing s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru o tânără. Încă de la primul interviu, i s-a spus clar că, la finalul procesului, va exista și un test poligraf.

„De la început mi s-a spus că nu mă obligă să fac acest test, dar e un pas în procesul de recrutare și dacă vreau să merg mai departe pentru a obține acest trebuie să fac acest lucru. Au fost întrebări dacă am fost trimisă să divulg informații din interiorul companiei până la dacă am consumat substanțe ilegale în ultimii 5 ani”, a povestit Andreea pentru Observator News.

La scurt timp după test, ea și-a relatat experiența pe . Clipul a devenit viral și a stârnit un val de reacții și întrebări legate de limitele recrutării.

Este legal să ți se ceară un test poligraf la angajare

Reacțiile nu au întârziat, iar specialiștii în drept atrag atenția că astfel de practici sunt problematice.

„Este o intruziune nepermisă în viaţa privată a salariatului şi încalcă mai multe dispoziţii legale. Tu, ca angajator, din punct de vedere a legislației, în acest moment, nu ai voie să intervii în viața privată a salariatului, să-i impui un detector de minciuni. Simpla solicitare ar trebui să fie sancţionată de către cu amenzi destul de consistente”, a explicat un avocat specializat în Dreptul Muncii pentru sursa menționată.

Chiar și așa, realitatea din piață pare diferită. În București există cel puțin patru-cinci firme care colaborează cu departamente de resurse umane și folosesc astfel de teste în procesul de selecție.

De ce insistă unele companii și ce riscă, de fapt, candidații

Angajatorii care recurg la testul poligraf spun că vor să identifice eventuale vulnerabilități ale candidaților. Este vorba despre consumul de substanțe interzise, datorii sau posibile din trecut, inclusiv furtul de baze de date. Totuși, specialiștii în resurse umane susțin că această metodă este depășită și ar trebui înlocuită.

„În recrutare nu se folosește în momentul de față această practică, ci se folosesc instrumente moderne, cum ar fi testarea comportamentală în cadrul interviurilor structurate, verificarea referințelor tehnice de la locurile de muncă anterioare”, a mai precizat un specialist HR.

În cazul Andreei, rezultatul a fost clar. La o săptămână după interviuri, a fost respinsă. „Mi-au mai scris oameni care au mai fost la același interviu cu mine și au spus că testul poligraf a dat eronat, le-au spus că au făcut chestii pe care ei de fapt nu le-au făcut și nu au obținut jobul”, a mai transmis tânăra.

Specialiștii în drept atrag un semnal de alarmă. Folosirea detectorului de minciuni în recrutare încalcă dreptul la viață privată, garantat de Constituție.