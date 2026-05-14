Lovitură pentru Năstase! Executivul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I.), structură condusă de fostul premier Adrian Năstase.

Decizia a fost anunțată de ministra de Externe, Oana Țoiu, care a invocat neîndeplinirea obligațiilor legale de raportare de către organizație.

În replică, Adrian susține că măsura are, în realitate, o altă motivație și că ținta reală ar fi imobilul în care funcționează Fundația Europeană Titulescu, aflat în centrul Capitalei.

Lovitură pentru Năstase. De ce a decis Guvernul retragerea statutului de utilitate publică

Oana Țoiu a explicat că hotărârea vine ca urmare a lipsei activității administrative obligatorii din partea organizației în ultimii ani.

„Am adoptat astăzi, în ședință de Guvern, Hotărârea pentru retragerea statutului de utilitate publică a Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I.), la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe.

Am spus, când am anunțat decizia MAE, că nu vom renunța, deoarece a trecut vremea când deciziile se luau sau se amânau în funcție de cine era deranjat de ele. Este o consecință firească a unei realități juridice clare. Vorbim despre o organizație care nu a mai depus niciun raport către statul român din 2019 și care nu a mai publicat nimic în Monitorul Oficial din 2018. Șase ani de tăcere instituțională, în care statutul de utilitate publică a continuat să producă efecte fără ca obligațiile care vin la pachet cu acesta să mai fie îndeplinite”, a scris ministra de Externe, pe .

Potrivit acesteia, statutul de utilitate publică presupune nu doar recunoaștere oficială, ci și obligații constante față de stat:

„Este, în spiritul legii, un raport reciproc între stat și organizație: o recunoaștere care vine la pachet cu responsabilități continue”.

Ministra a precizat că această hotărâre nu duce la desființarea asociației și nu îi blochează activitatea.

„A.D.I.R.I. își poate continua activitatea, iar conducerea organizației poate să își aloce timp în acest sens. Chiar dacă timp de șapte ani acest lucru nu s-a întâmplat, decizia de astăzi nu afectează șansele ca, în viitor, activitatea și istoria organizației să primească atenția cuvenită de la membrii săi; existența entității juridice nu depinde de statutul de utilitate publică”, a conchis Oana Țoiu.

Trebuie amintit că, în baza unei hotărâri de Guvern adoptate în 2002, ADIRI putea beneficia de fonduri de la bugetul de stat pentru proiecte și programe aprobate de Ministerul Afacerilor Externe.

Lovitură pentru Năstase! Ce acuzații aduce Adrian Năstase

Fostul premier a reacționat dur și a susținut că măsura nu reprezintă o simplă corectare administrativă, ci face parte dintr-un conflict mai amplu legat de patrimoniul Fundației Europene Titulescu.

”Ați remarcat, fără indoială, că prioritatea absolută a MAE, la momentul in care guvernul a rămas, după moțiunea de cenzură, doar cu atribuții de administrare curentă, a fost atacul la ADIRI si la Fundația Titulescu.

Pare ciudat. Atacul a inceput cu ADIRI – o asociație care (pentru motivele pe care le-am prezentat pe blogul meu) nu mai funcționează de mai mulți ani, nu ia bani de la nimeni si deci nici de la guvern si nu mai are sediu. După moartea ambasadorului Lupeș, practic, ADIRI nu a mai avut niciun fel de activitate. Asa incât, in opinia mea, propunerea referitoare la retragerea statutului de utilitate publică era superfluă și, in niciun caz, o prioritate pentru guvernul interimar.”

Năstase a contestat inclusiv afirmațiile publice ale șefei diplomației, susținând că doar Guvernul poate lua formal această decizie.

„Și o mică precizare, dna Țoiu anunță ca “a decis” retragerea statutului…Imi permit să fac o mică observație. Conform legii, doar guvernul poate “decide”, MAE poate eventual să propună.”

Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză

Adrian Năstase afirmă că disputa reală nu vizează ADIRI, ci clădirea în care funcționează Fundația Europeană Titulescu, despre care spune că a fost recuperată prin demersuri juridice complexe.

„Sediul in cauză este al Fundației Europene Titulescu, nu al ADIRI!

Si a clarificat lucrurile. Obiectivul doamnei Țoiu il reprezintă “vila”, in realitate casa lui Nicolae Titulescu, recuperată prin procese pe care le-am purtat cu unii dintre cei care voiau să o preia și care este, in prezent, sediul Fundației Europene Titulescu.”

Fostul premier a legat controversa și de declarații ale liderului USR, Dominic Fritz, despre care spune că a amplificat conflictul politic.

De asemenea, Adrian Năstase a readus în discuție istoricul imobilului și modul în care acesta a ajuns să fie folosit de fundație, susținând că este vorba despre un simbol istoric, nu despre un simplu activ imobiliar.