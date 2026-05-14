Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 16:16
Tanczos Barna (UDMR), Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Peste 55% din ajutoarele ANT au fost autorizate
  2. Presiune pe sistemul informatic pentru evitarea întârzierilor

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, anunță că autoritățile încearcă să grăbească procesul de plată a subvențiilor pentru fermieri, după o videoconferință organizată cu conducerea APIA și reprezentanții centrelor județene.

Potrivit mesajului publicat pe Facebook, oficialul susține că în cele 18 zile de mandat au fost asigurate resursele juridice și bugetare necesare pentru continuarea plăților către agricultori.

Peste 55% din ajutoarele ANT au fost autorizate

Ministrul a precizat că, la zece zile de la începerea autorizării plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii din sectorul vegetal și zootehnic, gradul de autorizare a depășit 55% din suma totală.

În cazul plăților directe finanțate din fonduri europene FEGA, procentul autorizărilor a trecut deja de 90%, potrivit datelor prezentate de Tanczos Barna.

Oficialul a cerut conducerii APIA și secretarului de stat Emil Dumitru să accelereze procesarea dosarelor, astfel încât fermierii să primească sprijinul financiar într-un termen cât mai scurt.

Presiune pe sistemul informatic pentru evitarea întârzierilor

În mesajul transmis public, ministrul interimar al Agriculturii a făcut referire și la funcționarea sistemului informatic folosit pentru gestionarea plăților.

Tanczos Barna a transmis că firma responsabilă de dezvoltarea platformei, împreună cu APIA, trebuie să asigure suportul tehnic necesar pentru ca toate formele de sprijin aflate în autorizare să fie plătite fără blocaje sau întârzieri.

„Compania care asigură dezvoltarea sistemului informatic, împreună cu conducerea APIA, are obligația de a asigura cadrul instituțional și suportul tehnic necesare pentru ca plata tuturor formelor de sprijin aflate în proces de autorizare să se desfășoare fără întârzieri.”, a scris acesta într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

Totodată, centrele județene trebuie să finalizeze dosarele restante și să preia cererile aferente Campaniei 2026 în termenul stabilit.

