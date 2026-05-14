Reticența cumpărătorilor este alimentată de mai mulți factori economici și sociali. „În acest moment, cumpărătorii sunt mai degrabă reticenți să treacă la acțiune. Neîncrederea în ziua de mâine, sentiment întărit de efectele imediate reflectate în evoluția cursului valutar ale recentei crize guvernamentale, se alătură unei serii de neliniști provocate de inflația ridicată, dobânzi, schimbările pe . Cumpărătorii au nevoie de timp și fapte pentru a-și recăpăta încrederea în economie și siguranța zilei de mâine”, a transmis Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Chiar și în contextul actual, specialiștii din piața imobiliară spun că perioadele de incertitudine pot fi avantajoase pentru cumpărătorii hotărâți. „Pe de altă parte, tocmai în momente ca acestea se pot face achiziții bune, deoarece, obiectiv vorbind, apartamentele în România rămân în continuare accesibile, iar puterea de negociere este la cumpărătorul determinat”, a mai precizat Daniel Crainic.

Cât de mult s-au scumpit locuințele și ce îi mai așteaptă pe cumpărători

Prețurile locuințelor continuă să crească într-un ritm care pune presiune tot mai mare pe cumpărători. La nivel național, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare de proprietari și dezvoltatori a ajuns la 2.025 euro/mp util, după un avans anual de 12%, potrivit Indicelui realizat de Imobiliare.ro. Cele mai puternice scumpiri au fost resimțite în , unde amânarea achiziției cu doar un an a însemnat un cost mai mare cu 26% pentru apartamentele noi și cu 12% pentru cele din blocurile vechi. În plus, fluctuațiile recente ale cursului leu/euro au dus la majorări suplimentare, astfel că unele locuințe s-au scumpit cu zeci de mii de lei într-un interval foarte scurt.

Percepția românilor asupra pieței imobiliare este tot mai clară. Aproximativ 90% dintre participanții la sondaj consideră că prețurile locuințelor sunt, în prezent, foarte mari. Doar 6% cred că acestea sunt echitabile, în timp ce numai 4% dintre respondenți mai consideră că locuințele sunt încă accesibile în România. În același timp, optimismul celor care așteptau spargerea „bulei imobiliare” și o scădere puternică a prețurilor începe să se diminueze. Doar 16% dintre cei chestionați mai cred într-o reducere dramatică a prețurilor în perioada următoare.

Cei mai mulți români aflați în căutarea unei proprietăți se așteaptă, însă, la noi scumpiri. Aproximativ 33% dintre respondenți cred că prețurile locuințelor vor continua să crească până la finalul anului 2026. Alți 27% estimează că piața ar putea trece printr-o ușoară corecție, fără scăderi spectaculoase. În același timp, aproape un sfert dintre participanți spun că nu pot anticipa direcția în care va merge piața, motiv pentru care preferă să amâne decizia finală de cumpărare.

Ce îi sperie cel mai mult pe românii care vor să cumpere o locuință

Prețurile ridicate continuă să fie principala sursă de îngrijorare pentru care își doresc să cumpere o locuință în 2026. Mulți dintre cei aflați în căutarea unui apartament sau a unei case spun că au tot mai multe dubii legate de corectitudinea sumelor cerute pe piață.

Potrivit sondajului, aproximativ 76% dintre respondenți se tem că prețul solicitat pentru proprietățile de care sunt interesați nu reflectă valoarea lor reală. În același timp, o parte dintre cumpărători privesc cu teamă și efectele unei eventuale amânări a deciziei de achiziție.

Circa 13% dintre cei chestionați spun că le este teamă că, dacă vor mai aștepta, locuința dorită va deveni imposibil de cumpărat din cauza scumpirilor continue. Există însă și români care se tem de scenariul opus. Aproximativ 7% dintre respondenți sunt îngrijorați că prețurile ar putea scădea imediat după ce vor cumpăra o proprietate, ceea ce le-ar diminua valoarea investiției. Doar un procent foarte mic, respectiv 4% dintre participanții la sondaj, afirmă că nu au nicio îngrijorare legată de evoluția prețurilor de pe piața imobiliară.