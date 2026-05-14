Premierul Ilie Bolojan va susține joi, de la ora 16.45, o declarație de presă, conform unui anunț transmis de Guvern, într-un context economic tensionat pentru România.

Anunțul vine într-o zi cu miză majoră, după ce Comisia Europeană a aprobat cererea de plată numărul 4 din , în valoare de 2,62 miliarde de euro, potrivit . În același timp, cele mai recente date oficiale indică noi semnale de alarmă pentru economie, cu o contracție economică trimestrială și o rată a inflației care a depășit pragul de 10%.

Declarație de presă: Ce urmează să transmită premierul Ilie Bolojan

Deocamdată, Executivul nu a oferit detalii despre tema declarației de presă anunțate pentru această după-amiază. Momentul ales pentru intervenția publică a premierului atrage însă atenția, în condițiile în care România traversează o perioadă economică complicată.

Pe de o parte, aprobarea unei noi tranșe de finanțare din PNRR reprezintă un semnal pozitiv în relația cu instituțiile europene și o posibilă gură de oxigen pentru buget.

De ce sunt îngrijorătoare datele economice

Pe de altă parte, indicatorii economici publicați recent arată că presiunile asupra economiei se mențin. Scăderea economică trimestrială și accelerarea inflației conturează un tablou dificil, într-un moment în care Guvernul este așteptat să ia măsuri pentru stabilizarea situației economice.

Rămâne de văzut dacă declarația premierului va viza fondurile europene, situația economică sau eventuale măsuri pregătite de Executiv.