B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR

Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR

Ana Maria
14 mai 2026, 16:10
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Declarație de presă: Ce urmează să transmită premierul Ilie Bolojan
  2. De ce sunt îngrijorătoare datele economice

Premierul Ilie Bolojan va susține joi, de la ora 16.45, o declarație de presă, conform unui anunț transmis de Guvern, într-un context economic tensionat pentru România.

Anunțul vine într-o zi cu miză majoră, după ce Comisia Europeană a aprobat cererea de plată numărul 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 2,62 miliarde de euro, potrivit G4Media. În același timp, cele mai recente date oficiale indică noi semnale de alarmă pentru economie, cu o contracție economică trimestrială și o rată a inflației care a depășit pragul de 10%.

Declarație de presă: Ce urmează să transmită premierul Ilie Bolojan

Deocamdată, Executivul nu a oferit detalii despre tema declarației de presă anunțate pentru această după-amiază. Momentul ales pentru intervenția publică a premierului atrage însă atenția, în condițiile în care România traversează o perioadă economică complicată.

Pe de o parte, aprobarea unei noi tranșe de finanțare din PNRR reprezintă un semnal pozitiv în relația cu instituțiile europene și o posibilă gură de oxigen pentru buget.

De ce sunt îngrijorătoare datele economice

Pe de altă parte, indicatorii economici publicați recent arată că presiunile asupra economiei se mențin. Scăderea economică trimestrială și accelerarea inflației conturează un tablou dificil, într-un moment în care Guvernul este așteptat să ia măsuri pentru stabilizarea situației economice.

Rămâne de văzut dacă declarația premierului va viza fondurile europene, situația economică sau eventuale măsuri pregătite de Executiv.

Tags:
Citește și...
Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
Politică
Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
Politică
Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
Politică
Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, zona Hanul lui Manuc, s-a încheiat. Construcții Erbașu: „Circulația rutieră și pietonală pe acest tronson a fost redeschisă” (FOTO)
Politică
Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, zona Hanul lui Manuc, s-a încheiat. Construcții Erbașu: „Circulația rutieră și pietonală pe acest tronson a fost redeschisă” (FOTO)
„Statul nu e moșia nimănui”. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor pe care le administrează și a beneficiarilor (FOTO)
Politică
„Statul nu e moșia nimănui”. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor pe care le administrează și a beneficiarilor (FOTO)
Sorin Grindeanu, între surpriză și memorie selectivă. Acum întreabă de proiectele PNRR
Politică
Sorin Grindeanu, între surpriză și memorie selectivă. Acum întreabă de proiectele PNRR
PSD: Bolojan să plece! A numit o persoană anchetată la conducerea Autorității Vamale
Politică
PSD: Bolojan să plece! A numit o persoană anchetată la conducerea Autorității Vamale
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Politică
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan
Politică
Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan
Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
Politică
Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
Ultima oră
16:48 - Obezitatea instalată de la vârste tinere poate favoriza apariția cancerului. Ce spun specialiștii
16:43 - ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
16:43 - Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
16:28 - Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
16:24 - Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
16:16 - Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
15:59 - Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
15:52 - Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
15:51 - 130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
15:40 - Mihai Mărgineanu, replică la acuzațiile primite după ce s-a plâns de taxe: „Caragiale a murit. Nu e nevoie să-l înjurați că nu mai aude”