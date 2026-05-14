B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment »  (VIDEO) Sturion uriaș eliberat în Dunăre. Polițiștii de frontieră au prins cinci braconieri în flagrant

 (VIDEO) Sturion uriaș eliberat în Dunăre. Polițiștii de frontieră au prins cinci braconieri în flagrant

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 14:30
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
 (VIDEO) Sturion uriaș eliberat în Dunăre. Polițiștii de frontieră au prins cinci braconieri în flagrant
sursă foto:pexels
Cuprins
  1. Captură impresionantă salvată de polițiștii de frontieră
  2. Ancheta demarată de autorități pentru braconaj

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au eliberat în Dunăre un sturion de aproximativ 1,3 metri. Peștele fusese prins ilegal de braconieri în zona Vadu Oii. Cinci persoane au fost identificate, iar echipamentele folosite pentru pescuitul ilegal au fost confiscate.

Captură impresionantă salvată de polițiștii de frontieră

Operațiunea a avut loc marți, 12 mai, atunci când autoritățile au surprins în flagrant persoanele care încălcau legea. Pe lângă exemplarul de sturion eliberat, în zona malului au fost descoperite și alte cantități de pește. Pescuitul sturionilor este interzis în România încă din anul 2006, iar autoritățile depunând eforturi constante pentru popularea Dunării.

„Colegii noştri au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, patru ambarcaţiuni, patru motoare de ambarcaţiune, plase de pescuit de diferite dimensiuni, precum şi plase monofilament. De asemenea, la malul apei a fost descoperit un exemplar de sturion, cu lungimea de aproximativ 1,3 metri, precum şi alte cantităţi de peşte. Întreaga captură piscicolă a fost redată mediului natural”, a declarat Garda de Coastă.

Ancheta demarată de autorități pentru braconaj

Cercetările continuă sub coordonarea parchetului pentru a stabili întreaga activitate infracțională a celor cinci bărbați identificați.

Pe lângă ambarcațiunile și motoarele ridicate, polițiștii au confiscat și plasele de pescuit de diferite dimensiuni, inclusiv de tip monofilament.

Tags:
Citește și...
ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
Eveniment
ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
Eveniment
Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
Eveniment
Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
Eveniment
130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
DNA Constanța lovește în Biroul Vamal. Doi vameși reținuți de DNA pentru luare de mită. Zeci de mii de dolari găsiți la percheziții
Eveniment
DNA Constanța lovește în Biroul Vamal. Doi vameși reținuți de DNA pentru luare de mită. Zeci de mii de dolari găsiți la percheziții
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Politică
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
Eveniment
Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)
Eveniment
Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)
Președintele Consiliului Fiscal: E impropriu să vorbim despre dezastru economic după datele INS / Explicațiile lui Daniel Dăianu
Eveniment
Președintele Consiliului Fiscal: E impropriu să vorbim despre dezastru economic după datele INS / Explicațiile lui Daniel Dăianu
Percheziții pentru achiziții suspecte la Complexul Energetic Oltenia. Au fost ridicate acte și echipamente
Eveniment
Percheziții pentru achiziții suspecte la Complexul Energetic Oltenia. Au fost ridicate acte și echipamente
Ultima oră
16:43 - ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
16:43 - Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
16:28 - Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
16:24 - Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
16:16 - Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
16:10 - Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR
15:59 - Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
15:52 - Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
15:51 - 130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
15:40 - Mihai Mărgineanu, replică la acuzațiile primite după ce s-a plâns de taxe: „Caragiale a murit. Nu e nevoie să-l înjurați că nu mai aude”