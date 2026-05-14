Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au eliberat în Dunăre un sturion de aproximativ 1,3 metri. Peștele fusese prins ilegal de în zona Vadu Oii. Cinci persoane au fost identificate, iar echipamentele folosite pentru pescuitul ilegal au fost confiscate.

Captură impresionantă salvată de polițiștii de frontieră

Operațiunea a avut loc marți, 12 mai, atunci când autoritățile au surprins în flagrant persoanele care încălcau legea. Pe lângă exemplarul de sturion eliberat, în zona malului au fost descoperite și alte cantități de pește. Pescuitul sturionilor este interzis în România încă din anul 2006, iar autoritățile depunând eforturi constante pentru popularea Dunării.

„Colegii noştri au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, patru ambarcaţiuni, patru motoare de ambarcaţiune, plase de pescuit de diferite dimensiuni, precum şi plase monofilament. De asemenea, la malul apei a fost descoperit un exemplar de sturion, cu lungimea de aproximativ 1,3 metri, precum şi alte cantităţi de peşte. Întreaga captură piscicolă a fost redată mediului natural”, a declarat

Ancheta demarată de autorități pentru braconaj

Cercetările continuă sub coordonarea parchetului pentru a stabili întreaga activitate infracțională a celor cinci bărbați identificați.

Pe lângă ambarcațiunile și motoarele ridicate, polițiștii au confiscat și plasele de pescuit de diferite dimensiuni, inclusiv de tip monofilament.