ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru

Adrian A
14 mai 2026, 16:43
Cuprins
  1. Afacerile suspecte din jurul Realitatea Plus
  2. Rețea de peste 70 de firme controlată de Maricel Păcuraru

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a anunțat extinderea controalelor fiscale asupra grupului de societăți din coordonate de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru.

Afacerile suspecte din jurul Realitatea Plus

Potrivit ANAF, inspectorii antifraudă solicită informații suplimentare nu doar companiilor aflate direct sub control, ci și persoanelor terțe care au avut relații comerciale cu acestea, pentru a stabili „situația fiscală reală” și pentru a verifica dacă serviciile facturate au avut o substanță economică autentică.

„În cadrul controalelor aflate în desfășurare la un grup de societăți din domeniul media TV și al serviciilor de promovare media, ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a solicitat informații și documente suplimentare inclusiv de la persoane terțe care au derulat relații comerciale cu contribuabilii verificați, în vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate.

Solicitările transmise au vizat, cu titlu exemplificativ, contractele încheiate, serviciile prestate sau achiziționate, documentele justificative aferente, modalitatea efectivă de derulare a activităților, rezultatele concrete ale serviciilor executate, existența subcontractorilor, fluxurile de plăți, modificările contractuale intervenite pe parcursul colaborărilor, precum și identitatea persoanelor de contact și a factorilor decidenți implicați în negocierea, aprobarea și asumarea obligațiilor contractuale.”, arată comunicatul emis de Fisc.

ANAF precizează că poate solicita orice alte informații considerate relevante, inclusiv de la entități implicate indirect în circuitul comercial controlat de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru.

Instituția subliniază că datele privind facturile emise și primite sunt deja disponibile prin sistemele informatice proprii, inclusiv prin platforma RO e-Factura, fiind corelate permanent cu celelalte baze de date fiscale și financiare.

Furnizarea incompletă sau întârziată a documentelor poate duce la extinderea verificărilor și la inițierea unor demersuri suplimentare asupra tuturor persoanelor și entităților implicate, avertizează Fiscul.

Rețea de peste 70 de firme controlată de Maricel Păcuraru

Verificările aprofundate ale ANAF vine după ce inspectorii antifraudă au identificat un mecanism complex format din peste 70 de societăți comerciale, conectate prin administratori comuni, rude până la gradul al treilea și persoane afiliate, care ar fi acumulat datorii totale la bugetul statului de aproximativ 259–260 de milioane de lei. Iar în spatele tuturor stă Maricel Păcuraru.

Inspectorii antifraudă spun că cele peste 70 de firme, aflate sub controlul lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, au dezvoltat un sistem elaborat de transferuri financiare între societăți afiliate și persoane fizice, cu scopul de a disimula fluxurile de bani și de a reduce artificial taxele datorate statului.

Un alt element esențial descoperit de inspectori este utilizarea repetată a procedurilor de insolvență și faliment. Mai multe firme din grup ar fi intrat succesiv în astfel de proceduri, beneficiind de suspendarea executărilor silite, pentru ca ulterior activitatea să fie continuată prin alte entități afiliate.

Raportările financiare ale firmelor din grupul controlat de Maricel Păcuraru ridică, de asemenea, semne de întrebare. Inspectorii au constatat variații nejustificate ale cifrei de afaceri și ale profitului, fără corelare cu resursele umane declarate.

ANAF a descoperit că dincolo de suspiciunile de evaziune fiscală, grupul de firme coordonat de patronul Realitatea Plus a reușit să strângă datorii la stat de 259 de milioane de lei.

