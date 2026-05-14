Ucraina susține că Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului, folosind sute de drone și noi tactici menite să suprasolicite sistemele de apărare antiaeriană. Autoritățile de la Kiev spun că atacurile au vizat infrastructură critică și zone civile din mai multe regiuni ale țării.

Potrivit informațiilor publicate de The Insider, forțele ruse ar fi folosit formații dense de drone Shahed, trimise succesiv către teritoriul ucrainean pentru a crea presiune asupra apărării aeriene, informează .

Ucraina spune că Rusia a lansat peste 1400 de drone

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat cel puțin 1400 de drone într-o singură zi, iar valurile de atacuri au continuat inclusiv în apropierea frontierelor NATO.

Oficialii ucraineni afirmă că au fost lovite regiuni precum Odesa, Harkov, Kiev, Dnipro, Rivne sau Ivano-Frankivsk, iar infrastructura energetică și clădirile rezidențiale s-au aflat printre principalele ținte.

Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin șase persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite, inclusiv copii.

Dronele Shahed, folosite pentru suprasolicitarea apărării aeriene

Consilierul militar ucrainean Serhiy Beskrestnov a explicat că dronele au fost lansate în grupuri compacte, unele zburând aproape una după alta în apropierea graniței cu .

Scopul tacticii ar fi fost suprasolicitarea sistemelor de apărare antiaeriană pentru ca mai multe drone să poată pătrunde spre vestul Ucrainei.

Autoritățile de la Kiev susțin că Rusia își modifică permanent strategiile de , analizând pozițiile sistemelor de apărare și răspunsul electronic al armatei ucrainene înaintea noilor valuri de bombardamente.

Polonia și Moldova au reacționat după atacuri

În contextul raidurilor aeriene masive, Polonia a ridicat nivelul de alertă și a mobilizat aeronave militare pentru monitorizarea spațiului aerian din apropierea graniței cu Ucraina.

Totodată, Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că o dronă a traversat spațiul aerian al țării, determinând restricții temporare în nordul teritoriului moldovean.

Autoritățile ucrainene avertizează că Rusia ar putea continua atacurile inclusiv cu rachete balistice și de croazieră asupra infrastructurii strategice.