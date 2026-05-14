B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rusia schimbă tactica atacurilor cu drone. Ucraina acuză unul dintre cele mai intense bombardamente de la începutul războiului

Rusia schimbă tactica atacurilor cu drone. Ucraina acuză unul dintre cele mai intense bombardamente de la începutul războiului

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 17:47
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Rusia schimbă tactica atacurilor cu drone. Ucraina acuză unul dintre cele mai intense bombardamente de la începutul războiului
Sursa foto: Hepta
Cuprins
  1. Ucraina spune că Rusia a lansat peste 1400 de drone
  2. Dronele Shahed, folosite pentru suprasolicitarea apărării aeriene
  3. Polonia și Moldova au reacționat după atacuri

Ucraina susține că Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului, folosind sute de drone și noi tactici menite să suprasolicite sistemele de apărare antiaeriană. Autoritățile de la Kiev spun că atacurile au vizat infrastructură critică și zone civile din mai multe regiuni ale țării.

Potrivit informațiilor publicate de The Insider, forțele ruse ar fi folosit formații dense de drone Shahed, trimise succesiv către teritoriul ucrainean pentru a crea presiune asupra apărării aeriene, informează Libertatea.

Ucraina spune că Rusia a lansat peste 1400 de drone

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat cel puțin 1400 de drone într-o singură zi, iar valurile de atacuri au continuat inclusiv în apropierea frontierelor NATO.

Oficialii ucraineni afirmă că au fost lovite regiuni precum Odesa, Harkov, Kiev, Dnipro, Rivne sau Ivano-Frankivsk, iar infrastructura energetică și clădirile rezidențiale s-au aflat printre principalele ținte.

Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin șase persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite, inclusiv copii.

Dronele Shahed, folosite pentru suprasolicitarea apărării aeriene

Consilierul militar ucrainean Serhiy Beskrestnov a explicat că dronele au fost lansate în grupuri compacte, unele zburând aproape una după alta în apropierea graniței cu Belarus.

Scopul tacticii ar fi fost suprasolicitarea sistemelor de apărare antiaeriană pentru ca mai multe drone să poată pătrunde spre vestul Ucrainei.

Autoritățile de la Kiev susțin că Rusia își modifică permanent strategiile de atac, analizând pozițiile sistemelor de apărare și răspunsul electronic al armatei ucrainene înaintea noilor valuri de bombardamente.

Polonia și Moldova au reacționat după atacuri

În contextul raidurilor aeriene masive, Polonia a ridicat nivelul de alertă și a mobilizat aeronave militare pentru monitorizarea spațiului aerian din apropierea graniței cu Ucraina.

Totodată, Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că o dronă a traversat spațiul aerian al țării, determinând restricții temporare în nordul teritoriului moldovean.

Autoritățile ucrainene avertizează că Rusia ar putea continua atacurile inclusiv cu rachete balistice și de croazieră asupra infrastructurii strategice.

Tags:
Citește și...
Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă
Externe
Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă
Statul american a pregătit timp de peste un deceniu întâlnirea Xi – Trump. China s-a gonflat economic, dar Trump are cărțile
Externe
Statul american a pregătit timp de peste un deceniu întâlnirea Xi – Trump. China s-a gonflat economic, dar Trump are cărțile
Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
Externe
Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?
Externe
S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?
Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră
Externe
Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră
Nicolas Maduro împarte o celulă cu 18 deținuți în New York,spune fiul său
Externe
Nicolas Maduro împarte o celulă cu 18 deținuți în New York,spune fiul său
Oamenii de știință confirmă că Africa se poate rupe în două părți
Externe
Oamenii de știință confirmă că Africa se poate rupe în două părți
Tensiuni în Havana după ce în Cuba oamenii au rămas fără curent și combustibil/ Donald Trump: „Insula reprezintă o amenințare extraordinară” 
Externe
Tensiuni în Havana după ce în Cuba oamenii au rămas fără curent și combustibil/ Donald Trump: „Insula reprezintă o amenințare extraordinară” 
 Trupul neînsuflețit al celei de-a doua soldate americane a fost găsit în Maroc
Externe
 Trupul neînsuflețit al celei de-a doua soldate americane a fost găsit în Maroc
Un fost producător de la Hollywood a fost condamnat după moartea actorului Matthew Perry din „Friends”
Externe
Un fost producător de la Hollywood a fost condamnat după moartea actorului Matthew Perry din „Friends”
Ultima oră
19:38 - Jennifer Lopez și Brett Goldstein, „chimie instantanee” pe platoul Netflix. Cum s-a transformat relația de pe ecran în atracția centrală a filmului
19:07 - Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”
19:03 - Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”
18:58 - Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a anunțat programul întâlnirilor. Când vor merge AUR, POT și SOS
18:43 - Braconieri prinși pe Dunăre după o acțiune a Gărzii de Coastă. Ce au descoperit aceștia
18:33 - Traian Băsescu cere revenirea urgentă a coaliției PSD-PNL la guvernare. De ce respinge varianta tehnocraților: „Te ia râsul” (VIDEO)
18:27 - Noi reguli pentru șoferii români care merg în Bulgaria în 2026. Cât costă vinieta și ce nu trebuie să lipsească din mașină
18:19 - SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor
18:16 - Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă
18:04 - Statul american a pregătit timp de peste un deceniu întâlnirea Xi – Trump. China s-a gonflat economic, dar Trump are cărțile