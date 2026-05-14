Obezitatea instalată de la vârste tinere poate favoriza apariția cancerului. Ce spun specialiștii

Obezitatea instalată de la vârste tinere poate favoriza apariția cancerului. Ce spun specialiștii

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 16:48
Sursa foto: Pixabay
Un nou studiu prezentat la Congresul European pentru Obezitate a atras atenția asupra efectelor pe termen lung ale kilogramule acumulate încă din tinerețe. Cercetătorii susțin că persoanele care acumulează kilograme în tinerețe și continuă acest proces până aproape de bătrânețe ajung să aibă un risc mai mare de a dezvolta anumite forme de cancer.

Analiza a fost realizată de către cercetătorii de la Universitatea Lund din Suedia, aceștia urmărind evoluția greutății a peste 630.000 de persoane, într-o perioadă de 60 de ani.

Cum este asociată creșterea rapidă în greutate din tinerețe cu mai multe forme de cancer?

Potrivit cercetărilor, persoanele aflate în categoria celor mai supraponderali participanți au avut un risc mult mai mare de cancer față de cei care și-au menținut sub control greutatea.

Pentru cancerele asociate obezității, riscul a fost cu până la 46% mai mare la bărbați și cu 43 % la femei.

Cercetătorii au observat că acumularea de kilograme încă din copilărie sau din perioada de adult pot avea efecte negative pe termen lung asupra organismului, privind obezitatea, ceea ce ar duce la apariția bolii.

„Dacă expunerea la obezitate este mai mare pe parcursul vieții, incidența cancerului crește”, a explicat profesorul Anton Nilsson, unul dintre autorii studiului, informează The Guardian, citat de Click!

Cum sunt afectate femeile față de bărbați când vine vorba de cancer?

Studiul arată că femeile care dezvoltă obezitate după vârsta de 30 de ani sunt mai expuse cancerelor influențate hormonal, precum cancerul endometrial sau cancerul mamar apărut după menopauză.

În cazul bărbaților, obezitatea instalată înainte de 45 de ani a fost asociată cu un risc mai mare pentru cancerul hepatic, esofagian sau chiar pancreatic.

Datele cercetării arată inclusiv o creștere de cinci ori a riscului de cancer la ficat pentru bărbații care au deveni obezi înainte de 30 de ani.

Ce sfaturi oferă medicii pentru a preveni apariția bolii?

Specialiștii implicați în studiu spun că menținerea unei greutăți sănătoase pe termen lung poate reduce semnificativ riscul unor afecțiuni grave.

Potrivit endocrinologului Yasmeen Ajaz, controlul greutății nu influențează doar riscul de cancer, ci și alte probleme de sănătate precum diabetul, bolile cardiovasculare sau afecțiunile hepatice.

Obezitatea afectează în prezent aproximativ una din opt persoane la nivel global și este considerată unul dintre principalii factori de risc pentru mai multe forme de cancer.

