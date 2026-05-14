Puțini s-ar fi așteptat ca Emmanuel Macron să aibă astăzi o avere considerată modestă pentru un lider european. În trecut, actualul președinte francez a câștigat milioane de euro în perioada în care a lucrat în banking.
Potrivit declarației de avere depuse la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, Macron nu deține locuințe sau apartamente personale. De asemenea, liderul Franței nu are nici mașină personală, detaliu care a atras rapid atenția opiniei publice.
O mare parte din averea lui Emmanuel Macron provine din investiții financiare și acțiuni. Acesta a obținut venituri și din drepturile de autor încasate după publicarea cărții Révolution. În declarația sa de avere apare și un credit imobiliar contractat pentru anumite lucrări, fără detalii publice despre natura acestora.
Potrivit datelor declarate, averea brută este estimată la aproximativ 522.576 de euro. După scăderea datoriilor și a obligațiilor financiare, patrimoniul net ajunge la circa 400.000 de euro. Astfel, chiar dacă în trecut a fost milionar datorită activității sale la Rothschild, Macron nu se află în prezent printre cei mai bogați lideri politici din Europa.
Salariul lui Emmanuel Macron stârnește frecvent curiozitatea publicului. Interesul este cu atât mai mare având în vedere poziția importantă pe care o ocupă la conducerea Franței.
Veniturile președintelui francez sunt stabilite prin reguli clare și nu pot depăși salariul prim-ministrului. În prezent, funcția prezidențială este remunerată cu aproximativ 19.331 de euro brut pe lună, însă Macron încasează efectiv circa 15.200 de euro brut impozabil lunar.
Calculat pe un an întreg, venitul său brut ajunge la aproximativ 182.400 de euro. După plata taxelor și a impozitelor, liderul francez a declarat că rămâne cu un salariu net de aproximativ 8.500 de euro pe lună, notează Playtech.