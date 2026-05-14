Cu mult înainte de a ajunge la Palatul Élysée, Emmanuel Macron s-a remarcat în domeniul financiar. Astăzi, el este una dintre cele mai cunoscute și influente personalități politice din Europa. Macron se află la conducerea Franței din 2017 și a câștigat un nou mandat în 2022. Înainte de cariera politică, a lucrat pentru banca de investiții Rothschild, una dintre cele mai prestigioase din lume. Experiența din mediul bancar i-a adus venituri impresionante. De-a lungul timpului, averea sa a fost intens comentată, mai ales pentru că a fost considerat unul dintre cei mai bine plătiți bancheri deveniți ulterior lideri politici. Chiar și așa, declarațiile oficiale indică faptul că patrimoniul său actual este mai modest decât ar crede mulți. Cum a ajuns Emmanuel Macron milionar înainte de a intra în politică Mult înainte să devină liderul Franței, Emmanuel Macron și-a construit un parcurs academic și profesional impresionant. A studiat la prestigioasa , iar ulterior a absolvit celebra ENA, instituția care a pregătit de-a lungul timpului numeroși președinți, premieri și oficiali de rang înalt ai Franței. După finalizarea studiilor, acesta a intrat în Inspecția Generală a Finanțelor, una dintre cele mai influente structuri administrative din statul francez. Cariera sa a cunoscut o ascensiune spectaculoasă după ce a ajuns la Rothschild & Co. Instituția este considerată una dintre cele mai influente și respectate bănci de investiții din Franța. În perioada petrecută acolo, Macron a participat la tranzacții de miliarde de euro și și-a construit rapid o reputație puternică în lumea afacerilor. Una dintre cele mai importante operațiuni la care a lucrat a fost preluarea diviziei de lapte praf pentru bebeluși a de către Nestlé. Tranzacția a fost estimată la peste 9 miliarde de euro și a reprezentat unul dintre cele mai importante momente din cariera sa financiară. Succesul din domeniul bancar i-a adus lui Emmanuel Macron venituri impresionante pentru acea perioadă. Între 2009 și 2013, liderul francez a declarat câștiguri brute de peste 2,5 milioane de euro. Astfel, el a devenit milionar cu mult înainte de a intra în prim-planul politicii din Franța.

Ce avere are astăzi Emmanuel Macron și de ce i-a surprins pe mulți

Puțini s-ar fi așteptat ca Emmanuel Macron să aibă astăzi o avere considerată modestă pentru un lider european. În trecut, actualul președinte francez a câștigat milioane de euro în perioada în care a lucrat în banking.

Potrivit declarației de avere depuse la , Macron nu deține locuințe sau apartamente personale. De asemenea, liderul Franței nu are nici mașină personală, detaliu care a atras rapid atenția opiniei publice.

O mare parte din averea lui Emmanuel Macron provine din investiții financiare și acțiuni. Acesta a obținut venituri și din drepturile de autor încasate după publicarea cărții Révolution. În declarația sa de avere apare și un credit imobiliar contractat pentru anumite lucrări, fără detalii publice despre natura acestora.

Potrivit datelor declarate, averea brută este estimată la aproximativ 522.576 de euro. După scăderea datoriilor și a obligațiilor financiare, patrimoniul net ajunge la circa 400.000 de euro. Astfel, chiar dacă în trecut a fost milionar datorită activității sale la Rothschild, Macron nu se află în prezent printre cei mai bogați lideri politici din Europa.

Cât câștigă lunar Emmanuel Macron din funcția de președinte

Salariul lui stârnește frecvent curiozitatea publicului. Interesul este cu atât mai mare având în vedere poziția importantă pe care o ocupă la conducerea Franței.

Veniturile președintelui francez sunt stabilite prin reguli clare și nu pot depăși salariul prim-ministrului. În prezent, funcția prezidențială este remunerată cu aproximativ 19.331 de euro brut pe lună, însă Macron încasează efectiv circa 15.200 de euro brut impozabil lunar.

Calculat pe un an întreg, venitul său brut ajunge la aproximativ 182.400 de euro. După plata taxelor și a impozitelor, liderul francez a declarat că rămâne cu un salariu net de aproximativ 8.500 de euro pe lună, notează Playtech.