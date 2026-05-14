Pompierii și scafandrii au intervenit, joi, pentru salvarea a doi adolescenți dintr-un lac din Chitila, judeţul Ilfov.

Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila

Ambii au 16 ani. Fata ar fi vrut să se spele, a alunecat și a căzut, iar băiatul a sărit să o salveze. Ea a ieșit apoi singură la mal, dar băiatul nu a mai reușit, notează

La fața locului au intervenit scafandrii din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile, tractate de autospeciale de stingere, un elicopter SMURD și două echipaje de prim ajutor.

Fata a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD.

Între timp, băiatul a fost scos din apă de scafandri, fiind în stare de inconștiență. Manevrele de resuscitare au funcționat și e și el transportat la spital cu elicopterul.