Familia Regală a României, vizită la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu: „Le-am prezentat viziunea mea pentru București pentru următorii ani” (FOTO)

Ana Beatrice
14 mai 2026, 17:51
Sursă Foto: Facebook - Ciprian Ciucu﻿
Cuprins
  1. Ce le-a prezentat Ciprian Ciucu membrilor Familiei Regale în timpul vizitei
  2. Ce proiecte pregătește Primăria Capitalei în zona Palatului Regal

Familia Regală a României a fost primită, joi, la sediul Primăriei Capitalei, în contextul celebrării a 160 de ani de la întemeierea Casei Regale și a Statului Român Modern.

Cu această ocazie, primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că autoritățile își propun ca, până la finalul anului, să amplaseze în Piața Victoriei statuia Regelui Ferdinand I al României.

Ce le-a prezentat Ciprian Ciucu membrilor Familiei Regale în timpul vizitei

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, primarul general Ciprian Ciucu a declarat că a avut onoarea de a primi Familia Regală a României la sediul Primăriei Capitalei.

„A fost o reală plăcere să fiu astăzi gazda Familiei Regale a României la Primăria Municipiului Bucureşti, în preajma sărbătoririi a 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului Român Modern (1866-2026).
Vizita Majestății Sale a început cu un scurt tur al Palatului Primăriei, construit între 1906 și 1910 ca Palat al Lucrărilor Publice (corespondentul Ministerului Dezvoltării de astăzi), o capodoperă a arhitecturii românești, îmbinând armonios elemente tradiționale, bizantine și brâncovenești.
Apoi, le-am prezentat Majestății Sale și Alteței Sale Regale Principele Radu al României proiectele de investiții la care lucrăm, precum și viziunea mea pentru București pentru următorii ani”, a transmis edilul.

Ce proiecte pregătește Primăria Capitalei în zona Palatului Regal

„Printre proiectele pe care le-am evidențiat s-a numărat regenerarea urbană din zona Palatului Regal, pe care o avem în vedere, deoarece în acest moment pregătim un concurs de soluții pentru un Plan Urbanistic Zonal care să pună mult mai bine în valoare Palatul Regal. De asemenea, intenționăm, până la sfârșitul acestui an, să amplasăm statuia Regelui Ferdinand I al României în Piața Victoriei, analizând în prezent trei opțiuni de amplasare. Decizia va fi luată în urma unei consultări publice.
De asemenea, am discutat și despre colaborări punctuale în cadrul proiecte punctuale, în special cu caracter social, cum ar fi Banca de Alimente”, a mai precizat Ciprian Ciucu pe Facebook.
Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”
