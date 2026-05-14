Familia Regală a României a fost primită, joi, la sediul , în contextul celebrării a 160 de ani de la întemeierea Casei Regale și a Statului Român Modern.

Cu această ocazie, primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că autoritățile își propun ca, până la finalul anului, să amplaseze în Piața Victoriei statuia Regelui Ferdinand I al României.

Ce le-a prezentat Ciprian Ciucu membrilor Familiei Regale în timpul vizitei

„A fost o reală plăcere să fiu astăzi gazda Familiei Regale a României la Primăria Municipiului Bucureşti , în preajma sărbătoririi a 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului Român Modern (1866-2026).

Vizita Majestății Sale a început cu un scurt tur al Palatului Primăriei, construit între 1906 și 1910 ca Palat al Lucrărilor Publice (corespondentul Ministerului Dezvoltării de astăzi), o capodoperă a arhitecturii românești, îmbinând armonios elemente tradiționale, bizantine și brâncovenești.