B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce spune Garry Kasparov despre România și războiul din Ucraina: „Targetul nostru ar trebui să fie modul în care s-a încheiat Primul Război Mondial”

Ce spune Garry Kasparov despre România și războiul din Ucraina: „Targetul nostru ar trebui să fie modul în care s-a încheiat Primul Război Mondial”

Ana Beatrice
14 mai 2026, 17:00
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Ce spune Garry Kasparov despre România și războiul din Ucraina: „Targetul nostru ar trebui să fie modul în care s-a încheiat Primul Război Mondial”
Foto: Hepta - Capital Pictures / MARILLA SICILIA
Legenda șahului mondial Garry Kasparov se află în România pentru turneul Super Chess Classic, unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. Acesta promovează competiția în care 10 dintre cei mai puternici șahiști ai lumii se luptă pentru marele trofeu și un fond de premiere impresionant.
Cunoscut pentru pozițiile sale ferme împotriva liderului de la Kremlin, Kasparov a vorbit și despre războiul din Ucraina. Marele șahist a lansat un avertisment și pentru România, spunând că pericolul nu este deloc departe.

Garry Kasparov, avertisment sumbru despre războiul din Ucraina

Fostul campion mondial la șah continuă să fie una dintre cele mai puternice voci împotriva regimului condus de liderul de la Kremlin. Cunoscut pentru discursurile sale ferme și pozițiile pro-democrație, Kasparov a vorbit deschis despre războiul din Ucraina.

Marele șahist susține că acest conflict este departe de a se încheia. Totodată, el avertizează că amenințarea nu trebuie subestimată de statele din regiune, inclusiv de România.

„Răspunsul despre finalul războiului este că nu îl văd aproape. Nu cred că în curând vom avea un final al acestui război. Ca războiul să se încheie, trebuie să elimini cauza acestui conflict. Şi, după cum se pare, nu există o rezoluţie din moment ce nu se va respecta agenta lui Putin. Ucraina nu există pentru el pe hartă, eu doar transmit mesajul. Şi chiar ultimele comentarii dinspre Moscova insultă ucrainenii.

Le spun că trebuie să elibereze mai multe teritorii. Cred că singurul mod prin care acest război poate fi oprit este ca resursele lui Putin să fie epuizate şi aşa Rusia nu va putea susţine războiul. Pentru mine este singurul mod prin care războiul se poate încheia, din moment ce scenariul din 1945 nu este plauzibil. Nu te poţi aştepta ca Moscova să fie ocupată sau bombardată. Targetul nostru ar trebui să fie modul în care s-a încheiat Primul Război Mondial. Germania a capitulat în 1918 când trupele nemţeşti erau încă în Belgia şi Franţa.

Pentru că ţara nu mai putea susţine războiul. Rusia se îndreaptă spre un dezastru economic şi ăsta ar trebui să fie obiectivul. În loc să avem încă o rundă de negocieri şi discuţii fără sens, politicienii europeni ar trebui să spună foarte clar că sancţiunile vor fi din ce în ce mai dure şi Rusia va intra în colaps economic. Ucraina a făcut o treabă foarte bună prin distrugerea infrastructurii ruseşti. Ar trebui să fie ajutaţi şi mai mult.”, a declarat Garry Kasparov pentru FANATIK.

Ce spune Kasparov despre sfârșitul războiului și prăbușirea regimului Putin

„Dacă vor putea lovi podul de la Kremlin, ar crea un efect psihologic. Combinaţia câştigătoare ar fi între elemente psihologice şi dezastru economic. Şi deja vedem primele crăpături în armata lui Putin. Nu e sfârşitul lumii, nu va cădea Putin mâine. Dar este prima dată când vedem că Rusia suferă şi Ucraina este în regulă. Rezistă la atacurile Rusiei şi produce daune importante.

Deci răspunsul este că nu văd războiul încheiat prea curând. Iar în ceea ce îl priveşte pe Putin, da, sper ca el să răspundă pentru ceea ce a făcut. Dar nu cred că e realist. Pentru că în momentul în care va cădea, va însemna nu doar sfârşitul regimului Putin, ci şi al vieţii lui. Nu cred că va supravieţui la finalul dictaturii sale şi să ajungă la Haga pentru a fi tras la răspundere”, a precizat acesta.

Cum vede Garry Kasparov influența Rusiei în România

Legendarul șahis a vorbit și despre situația politică din România. Acesta a analizat metodele prin care Rusia încearcă să influențeze statele din regiune. Kasparov susține că războiul hibrid este una dintre cele mai eficiente arme folosite de regimul lui Putin. Mai mult, consideră că România a rezistat mai bine decât alte state din estul Europei în fața tentativelor de interferență.

„Cred că în ultimii ani aţi avut de-a face cu cele mai scandaloase tipuri de interferenţe din partea Rusiei. Nu sunteţi singura ţară. Eu cred că este cea mai de succes operaţiune a lui Putin. Ca un agent KGB a avut mai mare succes în războiul hibrid, decât în războiul propriu-zis. Şi găseşti cu greu o ţară europeană care să nu aibă o parte importantă pro-Putin. Spun pro-Putin, nu pro-Rusia, pentru că interesele lui Putin şi nu ale Rusiei nu sunt identice.

Dar există forţe politice pro-Putin, fie că vorbim de Germania, Franţa, Ungaria, din păcate România nu face notă discordantă. În Bulgaria sunt alegeri acum. Dar, trebuie să spun că România s-a descurcat cu aceste interferenţe mai bine decât vecinii ei. Am auzit multe comentarii dinspre administraţia Trump despre acţiuni care nu s-au petrecut conform legii. Dar este vorba de război, iar în război trebuie să de confrunţi cu inamicul. Iar toţi oamenii care duc mai departe mesajul lui Putin sunt duşmani ai democraţiei şi dacă tu aplici regulile pe care ei nu le aplică, este reţeta dezastrului”, a mai precizat Kasparov pentru sursa menționată.

Tags:
Citește și...
Obezitatea instalată de la vârste tinere poate favoriza apariția cancerului. Ce spun specialiștii
Eveniment
Obezitatea instalată de la vârste tinere poate favoriza apariția cancerului. Ce spun specialiștii
ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
Eveniment
ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
Eveniment
Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
Eveniment
Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
Eveniment
130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
 (VIDEO) Sturion uriaș eliberat în Dunăre. Polițiștii de frontieră au prins cinci braconieri în flagrant
Eveniment
 (VIDEO) Sturion uriaș eliberat în Dunăre. Polițiștii de frontieră au prins cinci braconieri în flagrant
DNA Constanța lovește în Biroul Vamal. Doi vameși reținuți de DNA pentru luare de mită. Zeci de mii de dolari găsiți la percheziții
Eveniment
DNA Constanța lovește în Biroul Vamal. Doi vameși reținuți de DNA pentru luare de mită. Zeci de mii de dolari găsiți la percheziții
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Politică
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
Eveniment
Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)
Eveniment
Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)
Ultima oră
17:08 - Accident grav la Survivor. Medicii i-au amputat parțial piciorul unui concurent. Ce s-a întâmplat
16:48 - Obezitatea instalată de la vârste tinere poate favoriza apariția cancerului. Ce spun specialiștii
16:43 - ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
16:43 - Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
16:28 - Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
16:24 - Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
16:16 - Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
16:10 - Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR
15:59 - Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
15:52 - Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)