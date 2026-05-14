Legenda șahului mondial Garry Kasparov se află în România pentru turneul , unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. Acesta promovează competiția în care 10 dintre cei mai puternici șahiști ai lumii se luptă pentru marele trofeu și un fond de premiere impresionant.

Cunoscut pentru pozițiile sale ferme împotriva liderului de la Kremlin, Kasparov a vorbit și despre războiul din Ucraina. Marele șahist a lansat un avertisment și pentru România, spunând că pericolul nu este deloc departe.

Garry Kasparov , avertisment sumbru despre războiul din Ucraina

Fostul campion mondial la șah continuă să fie una dintre cele mai puternice voci . Cunoscut pentru discursurile sale ferme și pozițiile pro-democrație, Kasparov a vorbit deschis despre războiul din Ucraina.

Marele șahist susține că acest conflict este departe de a se încheia. Totodată, el avertizează că amenințarea nu trebuie subestimată de statele din regiune, inclusiv de România.

„Răspunsul despre finalul războiului este că nu îl văd aproape. Nu cred că în curând vom avea un final al acestui război. Ca războiul să se încheie, trebuie să elimini cauza acestui conflict. Şi, după cum se pare, nu există o rezoluţie din moment ce nu se va respecta agenta lui Putin. Ucraina nu există pentru el pe hartă, eu doar transmit mesajul. Şi chiar ultimele comentarii dinspre Moscova insultă ucrainenii.

Le spun că trebuie să elibereze mai multe teritorii. Cred că singurul mod prin care acest război poate fi oprit este ca resursele lui Putin să fie epuizate şi aşa Rusia nu va putea susţine războiul. Pentru mine este singurul mod prin care războiul se poate încheia, din moment ce scenariul din 1945 nu este plauzibil. Nu te poţi aştepta ca să fie ocupată sau bombardată. Targetul nostru ar trebui să fie modul în care s-a încheiat Primul Război Mondial. Germania a capitulat în 1918 când trupele nemţeşti erau încă în Belgia şi Franţa.

Pentru că ţara nu mai putea susţine războiul. Rusia se îndreaptă spre un dezastru economic şi ăsta ar trebui să fie obiectivul. În loc să avem încă o rundă de negocieri şi discuţii fără sens, politicienii europeni ar trebui să spună foarte clar că sancţiunile vor fi din ce în ce mai dure şi Rusia va intra în colaps economic. Ucraina a făcut o treabă foarte bună prin distrugerea infrastructurii ruseşti. Ar trebui să fie ajutaţi şi mai mult.”, a declarat Garry Kasparov pentru FANATIK.

Ce spune Kasparov despre sfârșitul războiului și prăbușirea regimului Putin

„Dacă vor putea lovi podul de la Kremlin, ar crea un efect psihologic. Combinaţia câştigătoare ar fi între elemente psihologice şi dezastru economic. Şi deja vedem primele crăpături în armata lui Putin. Nu e sfârşitul lumii, nu va cădea Putin mâine. Dar este prima dată când vedem că Rusia suferă şi Ucraina este în regulă. Rezistă la atacurile Rusiei şi produce daune importante.

Deci răspunsul este că nu văd războiul încheiat prea curând. Iar în ceea ce îl priveşte pe Putin, da, sper ca el să răspundă pentru ceea ce a făcut. Dar nu cred că e realist. Pentru că în momentul în care va cădea, va însemna nu doar sfârşitul regimului Putin, ci şi al vieţii lui. Nu cred că va supravieţui la finalul dictaturii sale şi să ajungă la Haga pentru a fi tras la răspundere”, a precizat acesta.

Cum vede Garry Kasparov influența Rusiei în România

Legendarul șahis a vorbit și despre . Acesta a analizat metodele prin care Rusia încearcă să influențeze statele din regiune. Kasparov susține că războiul hibrid este una dintre cele mai eficiente arme folosite de regimul lui Putin. Mai mult, consideră că România a rezistat mai bine decât alte state din estul Europei în fața tentativelor de interferență.

„Cred că în ultimii ani aţi avut de-a face cu cele mai scandaloase tipuri de interferenţe din partea Rusiei. Nu sunteţi singura ţară. Eu cred că este cea mai de succes operaţiune a lui Putin. Ca un agent KGB a avut mai mare succes în războiul hibrid, decât în războiul propriu-zis. Şi găseşti cu greu o ţară europeană care să nu aibă o parte importantă pro-Putin. Spun pro-Putin, nu pro-Rusia, pentru că interesele lui Putin şi nu ale Rusiei nu sunt identice.

Dar există forţe politice pro-Putin, fie că vorbim de Germania, Franţa, Ungaria, din păcate România nu face notă discordantă. În Bulgaria sunt alegeri acum. Dar, trebuie să spun că România s-a descurcat cu aceste interferenţe mai bine decât vecinii ei. Am auzit multe comentarii dinspre administraţia Trump despre acţiuni care nu s-au petrecut conform legii. Dar este vorba de război, iar în război trebuie să de confrunţi cu inamicul. Iar toţi oamenii care duc mai departe mesajul lui Putin sunt duşmani ai democraţiei şi dacă tu aplici regulile pe care ei nu le aplică, este reţeta dezastrului”, a mai precizat Kasparov pentru sursa menționată.