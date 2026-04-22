Biserica Ortodoxă îl sărbătorește miercuri, 22 aprilie, pe Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul, cel care de mic și-a dedicat viața celor sfinte și a dus o viață de rugăciune și post.

Despre scrierile bisericești spun că s-ar fi născut în satul Șicheon din Galatia. Încă din copilărie, susține Biserica Ortodoxă, el a dorit să îmbrățișeze o viață ascetică și a îndrăgit postul și rugăciunea. Pe de altă parte, mama sa ca fiul să îmbrățișeze o carieră militară și să se înroleze în armată.

Se spune că femeii i-ar fi apărut în , protectorul soldaților, care i-ar fi spus că Teodor era chemat să slujească Împăratului Cerurilor și nu celui pământesc. Astfel, mama și-a schimbat părerea și l-a lăsat pe tânăr să-și urmeze vocația către calea bisericească.

Se spune că, ocrotit de sfinți, Cuviosul Teodor ar fi primit de nenumărate ori sfaturi și îndrumări, din partea Sfântului Gheorghe cât și a Maicii Domnului care i s-au arătat în vis. A fost popovățuit și îndrumat, de fiecare dată pentru scăpa din cursele vrăjmașului diavol.

Sfântul Teodor Sicheotul, făcător de minuni

Biserica Ortodoxă îl descrie în scrierile sale, pe Sfântul Teodor Sicheotul drept o persoană foarte credincioasă. Se spune că și-a săpat o chilie lângă o biserică dedicată Sfântului Gheorghe unde a petrecut mult timp în rugăciune și post. Din cauza acestor privațiuni, la un moment dat era chiar să-și piardă viața. A fost dus la casa episcopului din Anastasiopol unde a primit îngrijiri.

Uimit de devotamentul duhovnicesc al lui Teodor, îndată ce și-a revenit, episcopul l-a hirotonit. Iar mai târziu, Sfântul a ridicat o mănăstire în apropierea bisericii Sfântului Gheorghe, pentru ucenicii săi. Când a murit Timotei de Anastasiopol, clerul și poporul au cerut ca Teodor să îi urmeze ca episcop.

Cuviosul a refuzat pentru început, însă după multe insistențe a acceptat promovarea la episcopie. Pentru râvna deosebită și pentru dragostea sa, Dumnezeu i-a dăruit Sfântului Teodor darul făcător de minuni. Astfel acesta a devenit cunoscut mai ales ca vindecător al bolilor.

Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul a murit în anul 613, în vremea domniei împăratului bizantin Heraclius.

Rugăciune rânduită de Biserica Ortodoxă către Sfântul Teodor Sicheotul

Biserica Ortodoxă propune o rugăciune către sfântul ierarh Teodor:

„Mari sunt faptele credinţei! în izvorul văpăii că într-o apă de odihnă Sfântul Mucenic Teodor s-a bucurat. Că în foc cu totul fiind ars, că o pâine plăcută Preasfintei Treimi s-a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre. Apă trecând-o că pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, strigă: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Luând de la Hristos Mărirea cea mai presus de fire, purtatorule de chinuri, înconjori tot pământul smulgând din nevoi pe toţi cei ce întru credinţă cu evlavie te laudă pe ţine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Ceea ce în chip de negrăit ai născut pe înţelepciunea şi Cuvântul Tatălui, tămăduieşte rana cea cumplită a sufletului meu şi potoleşte durerea inimii mele”.