Cine sunt „șobolanii din cămară"? Explicația dată de Ilie Bolojan: „Trebuie înțeles"

Ana Maria
24 apr. 2026, 15:59
Sursa foto: Imagine generată cu ChatGPT
Cuprins
  1. Ce a vrut să transmită premierul prin această metaforă, „șobolanii din cămară„
  2. Sunt oamenii vizați de afirmațiile premierului?
  3. Ce mesaj a transmis Bolojan despre cheltuirea banilor publici

Premierul Ilie Bolojan a revenit, vineri, asupra declarației care a stârnit numeroase reacții în ultima săptămână, după ce a folosit expresia „șobolanii din cămară”. 

Șeful Executivului a explicat că mesajul său nu a vizat persoane, ci o situație generală, legată de modul în care sunt gestionați banii publici.

Nu regret, pentru că acest exemplu se referă la un lucru care e pe înțeles oamenilor, când ai niște bunuri perisabile într-o cămară pe care le-ai muncit din greu și ți se distrug, îți dai seama că, oricât ai duce în cămara aia, familia ta nu are acele beneficii”, a spus Ilie Bolojan, la Europa FM.

Ce a vrut să transmită premierul prin această metaforă, „șobolanii din cămară

Expresia „În cămara cu șobolani am aprins becurile. Clar am deranjat” a fost intens comentată în spațiul public și a atras critici din partea mai multor lideri politici.

Premierul a revenit cu detalii și a explicat sensul metaforei:

„Am dat un exemplu simplu. Nu regret pentru că acest exemplu se referă la un lucru care e pe înțeles oamenilor, când ai niște bunuri perisabile într-o cămară pe care le-ai muncit din greu și ți se distrug îți dai seama că oricât ai duce în cămara aia, familia ta nu are acele beneficii.

Trebuie înțeles că o țară, o comunitate, o familie, nu poate cheltui mult timp mai mult decât își poate permite. Ca să avem un stat pentru cetățeni, și nu cetățeni pentru un stat, înseamnă că trebuie să le luăm sub formă de impozite cât mai puțin posibil, trebuie să reducem cheltuiele de funcționare la maxim ca să ne rămână resurse ca să le întoarcem în servicii publice. Putem face asta cu o administrație eficientă și dacă nu ne batem joc de banii publici”, a mai precizat Bolojan.

Sunt oamenii vizați de afirmațiile premierului?

Întrebat direct dacă fostul șef de cabinet al lui Grindeanu e „șobolan”, Bolojan a a respins această idee și a subliniat că nu etichetează indivizi.

„Un om care încurajează sisteme de corupție, care tolerează sau încurajează mecanisme de tip sistem cu siguranță nu trebuie să funcționeze în sectorul public. Dar nu îmi place să calific niciun om cu categoria de șobolan, fiecare om are demnitatea lui. Eu am dat un exemplu metaforic. Nu cred că e căderea mea să pun etichete, dar devalizarea bugetului public e asemănătoare cu exemplul pe care l-am dat.

Nu oamenii sunt șobolani, ci am descris o situație”.

Ce mesaj a transmis Bolojan despre cheltuirea banilor publici

Prin această comparație, premierul spune că vrut să atragă atenția asupra risipei și asupra nevoii de reformă în administrație. Ideea centrală este că statul trebuie să funcționeze eficient, cu cheltuieli reduse și cu un accent mai mare pe servicii pentru cetățeni.

