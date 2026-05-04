Ana Beatrice
04 mai 2026, 12:45
Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars, pomenită pe 4 mai. Povestea tinerei care a ales moartea pentru credință
Cuprins
  1. Cine a fost Sfânta Pelaghia din Tars
  2. Cum a devenit Pelaghia un simbol al credinței
  3. Rugăciune către Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars

Pe 4 mai, Biserica Ortodoxă o pomenește pe Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars. Ea este una dintre tinerele martire care și-au dedicat viața credinței creștine în vremuri de persecuție. Povestea ei impresionează prin curaj, demnitate și refuzul de a renunța la valorile spirituale, chiar în fața unor încercări extreme.

Cine a fost Sfânta Pelaghia din Tars

Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars a trăit în cetatea Tars, într-o perioadă marcată de persecuții dure împotriva creștinilor, în timpul împăratului Dioclețian. Provenea dintr-o familie înstărită și era cunoscută nu doar pentru frumusețea ei, ci și pentru educația aleasă și caracterul puternic, potrivit orthodoxwiki.

Încă de tânără, Pelaghia a ales să-și dedice viața lui Dumnezeu, punând credința mai presus de orice avantaj lumesc. Deși era dorită ca soție de oameni influenți, ea a refuzat categoric să se căsătorească cu un păgân, dorind să-și păstreze curăția și valorile creștine.

Hotărârea ei a atras atenția și mânia autorităților, care au încercat să o convingă să renunțe la credință prin promisiuni, dar și prin amenințări. Pelaghia a rămas însă neclintită, devenind un exemplu de curaj și verticalitate într-o lume ostilă credinței creștine.

Cum a devenit Pelaghia un simbol al credinței

Refuzul Sfintei Mucenițe Pelaghia din Tars de a-și lepăda credința a dus-o în fața unei condamnări crude. În ciuda presiunilor, amenințărilor și promisiunilor menite să o îndepărteze de Hristos, ea a rămas fermă, alegând să nu-și trădeze convingerile.

Tradiția spune că a fost condamnată la moarte prin ardere, primind astfel cununa muceniciei. Momentul nu a fost doar unul de sfârșit, ci de biruință spirituală, în care credința ei a rămas mai puternică decât frica.

Prin jertfa sa, Pelaghia a devenit un simbol al statorniciei și al credinței neclintite. Povestea ei continuă să inspire generații de credincioși, fiind văzută ca un model autentic de curaj, demnitate și devotament total față de Dumnezeu.

Rugăciune către Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars

O, Sfântă Muceniță Pelaghia, fecioară curată și aleasă a lui Hristos,
tu, care ai biruit ispitele lumii și ai rămas statornică în credință,
ascultă rugăciunea mea și fii mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu pentru mine.

Întărește-mă în clipele de încercare,
dă-mi curaj să mărturisesc adevărul și putere să nu mă abat de la calea cea dreaptă.
Curățește-mi gândul și inima, ca să pot trăi în lumină și în iubire.

Roagă-te pentru mine, Sfântă Pelaghia,
ca să primesc iertare de păcate și ajutor în nevoile mele,
iar la sfârșitul vieții să dobândesc pacea și mântuirea sufletului.

Amin.

