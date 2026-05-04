Capodoperă de Brâncuși vândută la licitație

O capodoperă a sculptorului român urmează să fie vândută la în următoarea perioadă, la New York. Două mari case de licitații scot la vânzare piese aparținând unor colecționari importanți, estimate la sute de milioane de euro.

Două importante case de licitații, Sotheby’s și Christie’s, specializate în vânzarea operelor de artă, propun lucrări ale unor artiști importanți. Între acestea se numără și o capodoperă de Constantin Brâncuși, estimată la 100 de milioane de dolari.

Sunt propuse lucrări din colecții valoroase aparținând unro colecționari precum Agnes Gund, președinta Muzeului de Artă Modernă din New York, Marian Goodman și Robert Mnuchin, tatăl fostului secretar al Trezoreriei al lui Donald Trump, Steven Mnuchin, după cum relatează publicația , citată de Antena 3.

Casa de licitații Christie’s propune la vânzare, celor interesați, peste 750 de opere de artă. Acestea vor fi scoase la licitație în mai multe sesiuni, în luna mai. Prima vânzare a fost programată pe 18 mai când vor fi puse în vânzare piese din colecțiile Newhouse, estimate la peste un miliard de dolari. Între acestea se află o lucrare de Jackson Pollock și o sculptură de Constantin Brâncuși, în valoare de peste o sută de milioane fiecare.

O altă vânzare este programată două zile mai târziu, pe 20 mai. Va fi scoasă la licitație o piesă de Gerhard Richter, deținută de Marian Goodman. Aceasta l-a descoperit pe celebrul artist german și i-a colecționat lucrările când acesta nu era încă faimos.

Piese scoase la vânzare de Sotheby’s

Alte sesiuni de vânzare vor avea loc la Sotheby’s, cealaltă casă de licitații de artă celebră. Colecționarii vor avea ocazia să liciteze pentru o capodoperă de Mark Rothko, din colecția Mnuchin. Este vorba despre tabloul „Maro și negru în roșu”, o pânză monumentală din 1957, estimată la între 70 și 100 de milioane de dolari.

Pe 14 mai, în cadrul evenimentului Now & Contemporary Evening Auction va fi scoasă la vânzare una dintre cele mai importante picturi ale lui Jean-Michel Basquiat, estimată la peste 45 de milioane de dolari. De asemenea iubitorii de artă vor putea licita și pentru portretul lui Brigitte Bardot realizat de Andy Warhol, estimat la 14-18 milioane de dolari. Piesa face parte din colecția Gunter Sachs și este aproape necunoscută publicului larg.

Licitația Modern Evening, programată în 19 mai propune alte lucrări excepționale din colecții prestigioase, acoperind întregul spectru al modernismului, impresionismului și postimpresionismului. Vor fi vândute, inclusiv lucrări importante ale unor artiste suprarealiste. Piesa centrală va fi „Arlechinul” (Buste) al lui Pablo Picasso, estimat la peste 40 de milioane de dolari.