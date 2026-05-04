B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Capodoperă de Constantin Brâncuși licitată la New York. Prețul uriaș la care a fost evaluată

Capodoperă de Constantin Brâncuși licitată la New York. Prețul uriaș la care a fost evaluată

Adrian Teampău
04 mai 2026, 14:47
Capodoperă de Constantin Brâncuși licitată la New York. Prețul uriaș la care a fost evaluată
Sursa Foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Capodoperă de Brâncuși vândută la licitație
  2. Piese scoase la vânzare de Sotheby’s

O capodoperă a sculptorului român Constantin Brâncuși urmează să fie vândută la licitație în următoarea perioadă, la New York. Două mari case de licitații scot la vânzare piese aparținând unor colecționari importanți, estimate la sute de milioane de euro. 

Capodoperă de Brâncuși vândută la licitație

Două importante case de licitații, Sotheby’s și Christie’s, specializate în vânzarea operelor de artă, propun colecționarilor lucrări ale unor artiști importanți. Între acestea se numără și o capodoperă de Constantin Brâncuși, estimată la 100 de milioane de dolari.

Sunt propuse lucrări din colecții valoroase aparținând unro colecționari precum Agnes Gund, președinta Muzeului de Artă Modernă din New York, Marian Goodman și Robert Mnuchin, tatăl fostului secretar al Trezoreriei al lui Donald Trump, Steven Mnuchin, după cum relatează publicația La Repubblica, citată de Antena 3.

Casa de licitații Christie’s propune la vânzare, celor interesați, peste 750 de opere de artă. Acestea vor fi scoase la licitație în mai multe sesiuni, în luna mai. Prima vânzare a fost programată pe 18 mai când vor fi puse în vânzare piese din colecțiile Newhouse, estimate la peste un miliard de dolari. Între acestea se află o lucrare de Jackson Pollock și o sculptură de Constantin Brâncuși, în valoare de peste o sută de milioane fiecare.

O altă vânzare este programată două zile mai târziu, pe 20 mai. Va fi scoasă la licitație o piesă de Gerhard Richter, deținută de Marian Goodman. Aceasta l-a descoperit pe celebrul artist german și i-a colecționat lucrările când acesta nu era încă faimos.

Piese scoase la vânzare de Sotheby’s

Alte sesiuni de vânzare vor avea loc la Sotheby’s, cealaltă casă de licitații de artă celebră. Colecționarii vor avea ocazia să liciteze pentru o capodoperă de Mark Rothko, din colecția Mnuchin. Este vorba despre tabloul „Maro și negru în roșu”, o pânză monumentală din 1957, estimată la între 70 și 100 de milioane de dolari.

Pe 14 mai, în cadrul evenimentului Now & Contemporary Evening Auction va fi scoasă la vânzare  una dintre cele mai importante picturi ale lui Jean-Michel Basquiat, estimată la peste 45 de milioane de dolari. De asemenea iubitorii de artă vor putea licita și pentru portretul lui Brigitte Bardot realizat de Andy Warhol, estimat la 14-18 milioane de dolari. Piesa face parte din colecția Gunter Sachs și este aproape necunoscută publicului larg.

Licitația Modern Evening, programată în 19 mai propune alte lucrări excepționale din colecții prestigioase, acoperind întregul spectru al modernismului, impresionismului și postimpresionismului. Vor fi vândute, inclusiv lucrări importante ale unor artiste suprarealiste. Piesa centrală va fi „Arlechinul” (Buste) al lui Pablo Picasso, estimat la peste 40 de milioane de dolari.

Tags:
Citește și...
Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei
Monden
Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei
Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
Monden
Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
Lovitură de box-office la lansare. „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a avut încasări 233,6 milioane de dolari la nivel global
Monden
Lovitură de box-office la lansare. „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a avut încasări 233,6 milioane de dolari la nivel global
Fost Războinic la Survivor, atac la Gabi Tamaș: „Un ipocrit”. De la ce a pornit disputa
Monden
Fost Războinic la Survivor, atac la Gabi Tamaș: „Un ipocrit”. De la ce a pornit disputa
Ce a învățat Marian Godină despre România după ce „a petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”. Replică pentru cei care spun că „aici nu mai e de trăit”
Monden
Ce a învățat Marian Godină despre România după ce „a petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”. Replică pentru cei care spun că „aici nu mai e de trăit”
Carmen Brumă, mărturisiri despre Tudor, fiul ei: „Bate adolescența la ușă. Ne confruntăm cu toate simptomele”
Monden
Carmen Brumă, mărturisiri despre Tudor, fiul ei: „Bate adolescența la ușă. Ne confruntăm cu toate simptomele”
Andreea Mantea, investigată pentru datorii de peste un milion de lei. Solicitarea ANAF în instanță
Monden
Andreea Mantea, investigată pentru datorii de peste un milion de lei. Solicitarea ANAF în instanță
Mihai Trăistariu, exasperat de festivalul din Mamaia Nord: „E ca un cutremur continuu. Depășesc orice limită” (VIDEO)
Monden
Mihai Trăistariu, exasperat de festivalul din Mamaia Nord: „E ca un cutremur continuu. Depășesc orice limită” (VIDEO)
Dragoș Bucur a stârnit hohote de râs, după ce s-a apucat de tuns oi: „Nu ești bun ca hairstylist” (VIDEO)
Monden
Dragoș Bucur a stârnit hohote de râs, după ce s-a apucat de tuns oi: „Nu ești bun ca hairstylist” (VIDEO)
„Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
Monden
„Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
Ultima oră
17:42 - Melodia ”Made in Romania” a răsunat pe San Siro după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter Milano. Ce reacție a avut Ionuț Cercel (VIDEO)
17:35 - USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
17:15 - Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
17:02 - Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
16:50 - Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
16:33 - ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme
16:29 - Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
16:10 - Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
16:10 - Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
16:02 - Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei