B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Proroc Ieremia, pomenit pe 1 mai. De ce era supranumit profetul lacrimilor

Sfântul Proroc Ieremia, pomenit pe 1 mai. De ce era supranumit profetul lacrimilor

B1.ro
01 mai 2026, 09:45
Sfântul Proroc Ieremia. Sursa foto: basilica.ro
În ziua de 1 mai, creștinii îl pomenesc pe Sfântul Proroc Ieremia, unul dintre profeții mari ai Vechiului Testament. Acesta a trăit în jurul anului 600 î.Hr., când evreii au fost luaţi în robia babilonică sau persană. A fost supranumit profet al lacrimilor deoarece a plâns pentru poporul iudeu, care se depărtase de Dumnezeu şi se închina la idoli.

Ieremia și-a început misiunea profetică încă din copilărie

Prorocul Ieremia era din Anatot, cetatea preoților, și și-a început misiunea profetică din copilărie, precum este arătat în capitolul I al cărții lui, unde zice către Dumnezeu: Stăpâne Doamne, iată, nu știu să grăiesc, căci eu sunt prunc. Iar Domnul, dând prunciei lui înțelegerea bărbatului celui desăvârșit, a zis către dânsul: Nu zice că prunc sunt eu, căci către toți la care te voi trimite vei merge și vei grăi toate câte voi porunci ție. Nu te teme de fața lor, căci Eu sunt cu tine ca să te izbăvesc.

Acestea zicându-i Domnul, a atins cu mâna Sa gura lui Ieremia și a zis: Iată, am dat cuvintele Mele în gura ta. Iată, te-am pus astăzi peste neamuri, peste împărați, ca să dezrădăcinezi, să strici, să risipești și să biciuiești păcatele cele de moarte și fărădelegile poporului, și iarăși să zidești și să propovăduiești pocăința și întoarcerea spre viață. Acest cuvânt al Domnului către Ieremia a fost în zilele lui Iosie, împăratul Iudeii, în anul al 13-lea al împărăției lui. Pe vremea aceea Sfântul Ieremia era de 15 ani, și într-un copil atât de tânăr a început darul lui Dumnezeu a lucra lucruri mari.

Ce a profețit Sfântul Ieremia

Sfântul Ieremia a profețit nenorocirile ce se vor abate asupra Ierusalimului, prin judecata lui Dumnezeu, din cauza idolatriei în care căzuse.

A vorbit despre căderea Regatului Iudeei, prorocind că babilonienii vor cuceri Ierusalimul, dar și despre cei 70 de ani de robie, spre deosebire de falşii profeţi care vorbeau de o robie de scurtă durată.

Sfântul Ieremia a fost închis de regele Ioachim, în vremea în care Israelul era sub stăpânirea lui Nabucodonosor. El i-a îndemnat pe iudei să se supună jugului străin, căci era trimis de Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Pentru asta, a fost socotit trădător și aruncat în închisoare.

Sfântul Ieremia a mai prorocit despre Patimile lui Iisus, iar când era în Egipt a vorbit despre venirea Preacuratei Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul.

A fost ucis cu pietre chiar de iudei, în timpul refugierii lor în Egipt, după distrugerea Templului.

Tags:
Ultima oră
11:59 - Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dragoste tot mai trainică pe zi ce trece. Sfatul primit de la Pavel Stratan: „Ne imaginăm că în jurul nostru există o sferă de sticlă”
11:42 - Schimbare majoră în București: De azi, mașinile hibrid nu mai au parcare gratuită. Care sunt noile reguli și cât costă parcarea
11:31 - Soția lui Florin Prunea, acuzații dure. Ce spune despre Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”
11:09 - Bucureștenii au luat cu asalt Piața Obor din București. Cât costă un mic și o bere de 1 Mai
10:56 - Oana Roman, revoltată de comportamentul unora la cinema: „Atât de deranjant, atâta nesimțire. Bă, stai dracu’ acasă!”
10:33 - RESET la vârful digitalizării: șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis de Ilie Bolojan
10:32 - Iulia Albu: „Penibilul în care se scaldă clasa politică din România a atins cote la care Caragiale nici nu putea să viseze”
10:24 - Măsuri stricte de 1 Mai pe șoselele din România: Filtre ale poliției, în mai multe locuri. Zonele unde traficul e monitorizat din elicopter. Ce restricții există pe A2
10:06 - Râșnov: Doi frați au dispărut de acasă. Poliția cere ajutor pentru găsirea lor
09:53 - Unde ai voie să faci grătar de 1 Mai în București. Vezi lista cu zonele permise. Ce amendă uriașă riști, dacă nu respecți legea