Sfântul Irodion, prăznuit pe 3 mai. Povestea uluitoare a moaștelor care au fost ascunse de ochii lumii la Mănăstirea Lainici

03 mai 2026, 09:44
sursă foto: calendar patriarhal
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Irodion și cum a ajuns stareț la Lainici
  2. Care este taina ascunderii moaștelor
  3. Când a fost proclamat oficial Sfânt

Sfântul Irodion, născut în București în anul 1821 sub numele de Ioan, este unul dintre cei mai iubiți cuvioși ai Olteniei, fiind prăznuit anual la data de 3 mai.

Cine a fost Sfântul Irodion și cum a ajuns stareț la Lainici

Potrivit calendarului ortodox, cuviosul a intrat în viața monahală la vârsta de 20 de ani, la Mănăstirea Cernica, primind numele de călugărie în anul 1846. Destinul său a fost strâns legat de cel al Sfântului Calinic, care l-a luat cu sine la Râmnicu Vâlcea și, în 1854, l-a numit stareț al Schitului Lainici. Sfântul Irodion a păstorit această comunitate timp de 41 de ani, devenind, dintr-un simplu ucenic, duhovnicul iubit al Sfântului Calinic.

Cuviosul a trecut la cele veșnice la 3 mai 1900, lăsând în urmă o amintire plină de sfințenie. La mormântul său au început să se petreacă numeroase minuni, fiind cunoscut pentru puterea de a vindeca bolnavii și de a alunga spiritele necurate. Din acest motiv, credincioșii au căutat mereu binecuvântarea sa, mormântul devenind un loc de pelerinaj.

Care este taina ascunderii moaștelor

Istoria moaștelor sale este una marcată de discreție și mister. Deși a fost dezgropat prima dată în 1907, părintele Visarion Toia a decis în anii 1930 să reîngroape sfintele oseminte mult mai adânc, la 2,5 metri, folosind o strategie ingenioasă pentru a-i deruta pe eventualii căutători. Acesta a așezat deasupra, la adâncimea unei gropi obișnuite, osemintele altui părinte, fapt ce a făcut ca încercările ulterioare de scoatere la lumină, precum cea din 1985, să eșueze.

Redescoperirea oficială a avut loc abia pe 10 aprilie 2009, când mitropolitul Irineu al Olteniei, cu binecuvântarea Patriarhului Daniel, a reușit să găsească moaștele tăinuite. Acestea au fost așezate cu cinste într-o raclă de argint pentru a fi venerate de toți cei care vizitează mănăstirea din defileul Jiului.

Când a fost proclamat oficial Sfânt

Recunoașterea oficială a sfințeniei sale a venit în octombrie 2010, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat trecerea sa în rândul sfinților. S-a stabilit ca zi de prăznuire data de 3 mai, marcând momentul în care sufletul său a plecat la Domnul. Proclamarea solemnă a canonizării a avut loc duminică, 1 mai 2011, la Mănăstirea Lainici.

Pe lângă cinstirea adusă pentru Sfântul Irodion, calendarul creștin-ortodox mai amintește astăzi și de alți martiri, precum Sfinții Timotei și Mavra, care au suferit moarte martirică în anul 286. Aceștia, căsătoriți de doar douăzeci de zile, au fost răstigniți față în față pentru credința lor neclintită în Hristos. De asemenea, sunt pomeniți Sfinții Mucenici Diodor și Rodopian, precum și Sfântul Cuvios Petru, Episcopul Argosului.

