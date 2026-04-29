Rugăciunea care îți poate proteja copilul de orice rău. Multe mame o rostesc zilnic

Ana Beatrice
29 apr. 2026, 23:59
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Cum ajută rugăciunea la protejarea și liniștirea sufletului
  2. Care este Rugăciunea mamei pentru copiii săi

Grija pentru copii nu se oprește niciodată, nici ziua, nici noaptea. Într-un ritm de viață tot mai agitat, părinții simt tot mai puternic nevoia unui sprijin care să le aducă liniște. Așa ajung la rugăciune, nu ca la o obligație, ci ca la un gest sincer, plin de emoție.

Află rugăciunea profundă pe care mamele o rostesc pentru pentru a-și proteja copilul de orice rău.

Cum ajută rugăciunea la protejarea și liniștirea sufletului

În inima fiecărui părinte există o dorință profundă de a-și ști copilul în siguranță. Din acest sentiment s-au născut, de-a lungul generațiilor, rugăciunile dedicate copiilor, păstrate ca o comoară spirituală.

Pentru mulți, nu sunt doar cuvinte, ci o formă de binecuvântare și sprijin real în fața încercărilor vieții. Printre cele mai cunoscute se numără „Rugăciunea mamei pentru copiii săi”, rostită adesea în liniște, atunci când sufletul caută pace.

Care este Rugăciunea mamei pentru copiii săi

Dumnezeule, Ziditorule al tuturor fapturilor! Adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, bunătatea Ta mi-a dăruit copii, și îndrăznesc să spun că ei sunt copiii Tăi, fiindcă le-ai dat ființă, i-ai făcut vii înzestrându-i cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin botez spre viața cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat și i-ai primit în sânul Bisericii Tale.

Doamne! Păzește-i în har până la sfârșitul vieții lor, învrednicește-i să se împărtășească de Tainele legământului Tău, sfințește-i cu adevărul Tău, ca să se sfințească în ei și prin ei sfânt numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău haric ca să îi cresc spre slava numelui Tău și folosul aproapelui! Dă-mi în scopul acesta răbdare și putere! Învață-mă să sădesc în inima lor rădăcina adevăratei înțelepciuni – frica Ta!

Luminează-i cu lumina Înțelepciunii Tale ce cârmuiește întreaga lume! Să Te iubească din tot sufletul și din tot cugetul lor, să se lipească de Tine din toată inima și să tremure de cuvintele Tale toată viața lor! Dăruiește-mi pricepere să le arăt că viața cea adevărată stă în păzirea poruncilor Tale, că osteneala întărită de cucernicie aduce toată viața de aici mulțumire lipsită de tulburare, iar în veșnicie – fericire negrăită. Descoperă-le lor înțelegerea legii Tale, ca până la sfârșitul zilelor lor să aibă simțământul că Tu ești pretutindeni!

Sădește în inima lor teama și dezgustul de orice fărădelege, ca să fie fără de prihană în căile lor, ca să-și aducă aminte întotdeauna că Tu, Dumnezeule Atotbune, păzești cu gelozie legea Ta și dreptatea Ta! Ține-i în curăție și în evlavie față de numele Tău, încât să nu prihanescă Biserica Ta prin purtarea lor, ci să trăiască după rânduielile ei! Însuflețește-i cu râvnă pentru învățătura folositoare și fă-i în stare de toate lucrurile cele bune, ca să câștige înțelegerea cea adevărată a cunoștințelor de care au neapărată nevoie, ca să se lumineze cu știința cea binefăcătoare pentru omenire.

