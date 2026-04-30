B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
30 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Apostol Iacov și de ce este pomenit azi

B1.ro
Cuprins
Azi, 30 aprilie, este pomenit Sfântul Apostol Iacob, unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului Hristos.

Cine a fost Sfântul Apostol Iacob

Iacob a fost fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Iacob era pescar, dar a renunțat la traiul său pentru a-l urma pe Mântuitorul Hristos.

Pe acești doi frați, Iacob și Ioan, precum și pe Sfântul Apostol Petru, Hristos i-a ținut aproape și i-a făcut martorii minunilor Sale, precum învierea fiicei lui Iair.

De asemenea, cei trei au mers cu Hristos pe muntele Tabor, unde au fost martori Schimbării la Față a Mântuitorului.

Iacob, Ioan și Petru aveau să fie martorii și morții și Învierii lui Iisus. După înălțarea Mântuitorului, Sfântul Apostol Iacob a mers în Spania și în alte părți, vestind Evanghelia.

Cum a murit Iacob

Iacob s-a întors apoi în Ierusalim și a fost primul apostol martir, fiind ucis de către Irod Agripa, în anul 44. Potrivit legii romane, acesta a fost lovit cu pietre și tăiat cu sabia.

Ucenicii lui i-au dus trupul în Spania, la Ira Flavia (El Padron, azi), iar în secolul al IX-lea sfintele lui moaște au fost mutate în Catedrala din Compostella.

Tot în această zi, se face pomenirea:

– Sfântului Ignatie Briancianinov;
– Sfântului Clement;
– Sfântului Mucenic Maxim;
– Sfântului Mucenic Vasile, episcopul Amasiei;
– Sfântului Donat, episcopul Evriei;
– Sfintei Mucenițe Arghira;

Tags:
Ultima oră
12:55 - Ion Țiriac: „Absolut că sunt zgârcit, știu că banii s-au muncit greu. La 14 ani mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea”
12:33 - Răsturnare de situație. Motivul pentru care mai mulți parlamentari POT au anunțat că nu vor vota moțiunea PSD-AUR
12:27 - Milionarul Ioan Niculae se căsătorește la 71 de ani cu o femeie mult mai tânără. Reacția lui Gigi Becali când a primit invitația de nuntă
12:18 - România și programul SAFE: miliarde pentru apărare, contracte uriașe pentru Germania și marea întrebare: cumpărăm doar armament sau construim industrie? (GALERIE FOTO / GRAFICE)
11:59 - Teo Trandafir, mărturisiri despre relația cu fiica sa: „Am trăit cu teama că nu voi fi în stare”
11:55 - Strategia PNL la moțiunea de cenzură: Ilie Bolojan a anunțat ce se va întâmpla, dacă liberalii îl vor trăda
11:37 - Planul liberalilor pentru căderea lui Grindeanu: „Ori pică Bolojan, ori pierde PSD”. Cum vor să folosească moțiunea de cenzură
11:34 - Ilie Bolojan, acuzații grave: „Au ajuns să le scoată la vânzare şi pe OLX, ca să ne dăm seama unde am ajuns”. Ce a dezvăluit premierul
11:32 - Câți bani ar câștiga Florin Salam pe lună. Suma e de-a dreptul amețitoare: „Sunt prea șmecher și prea puternic”
11:02 - AEP cere finalizarea proiectelor legislative electorale până în mai 2026. Ce se întâmplă cu finanțarea campaniilor electorale