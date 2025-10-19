Unul dintre momentele remarcabile din viaţa lui Iisus Hristos este relatat în Evanghelia după Luca şi descrie învierea fiului unei văduve din localitatea Nain.

De ce l-a înviat Iisus pe fiul unei văduve din Nain

Povestea începe în momentul în care Iisus şi ucenicii săi merg spre cetatea Nain, în Galileea. Împreună cu ei se afla şi o mulţime mare. Apropiindu-se de poarta cetăţii, cei prezenţi au dat peste o procesiune funerară: ieşea din cetate sicriul unui tânăr, fiul unic al mamei lui — şi femeia era văduvă. Dincolo de durerea pierderii fiului, starea ei socială era extrem de fragilă în contextul cultural al vremii — fără soţ şi fără fiu, femeia rămânea practic lipsită de susţinere.

Ceea ce urmează este un gest de compasiune şi putere. Evangelistul consemnează că Iisus, „văzând-o”, „i-s-a făcut milă” şi îi spune: „Nu plânge!”. Apoi se apropie de sicriu (sau taraba pe care era purtat trupul) şi spune tânărului: „Tinere, ţie îţi zic, scoală-te!”. În acel moment, tânărul mort se ridică, începe să vorbească şi este predat mamei sale.

Reacţia celor prezenţi a fost una de uimire şi teamă: „Frica i-a cuprins pe toţi, şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: «Un prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat poporul Său.»”. Vestirea acestei întâmplări s-a răspândit rapid „în toată Iudeea şi împrejurimile”, potrivit .

Valoarea simbolică a învierii fiului unei văduve din Nain

Minunea de la Nain are o valoare simbolică puternică: nu doar că tânărul a revenit la viață, dar, într-un context istoric în care femeile rămâneau complet vulnerabile fără sprijinul unei familii, gestul lui Iisus a reprezentat și o restaurare a demnității și speranței unei mame. De aceea, episodul este adesea amintit în predici și texte religioase ca un exemplu de iubire milostivă, dar și ca dovadă a puterii vieții asupra morții.

Minunile făcute de Iisus

Învierea fiului văduvei din Nain este considerată una dintre cele trei mari minuni prin care Iisus a înviat oameni din morți, alături de învierea fiicei lui Iair și a lui Lazăr din Betania. În ordinea relatărilor biblice, aceasta este prima înviere publică pe care o face, marcând un moment important în misiunea sa mesianică. Minunea din Nain – spre deosebire de alte episoade — nu a fost cerută. A fost un act spontan, izvorât din compasiune față de suferința mamei.

Potrivit Evangheliilor, Iisus a săvârșit zeci de minuni: vindecări de boli incurabile, alungarea demonilor, potolirea furtunii pe mare, înmulțirea și a peștilor sau umblarea pe apă. Aceste fapte aveau dublu rol: pe de o parte, demonstrau puterea Lui asupra naturii, a bolii și a morții, iar pe de altă parte, transmiteau un mesaj spiritual — chemarea la credință și speranță.