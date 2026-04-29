Omul de afaceri liberal Viorel Cataramă îi cere public demisia lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, dar și din cea de președinte al PNL. Mesajul a fost transmis printr-o scrisoare deschisă publicată pe Facebook, în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură.

Cataramă susține că actualul premier a ajuns într-o situație dificilă după ce mai multe partide s-au unit împotriva sa în Parlament.

De ce îi cere Viorel Cataramă demisia lui Ilie Bolojan

În mesajul său, omul de afaceri afirmă că numărul semnăturilor strânse pentru moțiunea de cenzură este un semnal clar că Guvernul nu mai are susținere.

“Dragă coleg Ilie Bolojan

Am văzut că s-au strâns deja 254 de semnături pentru moțiunea de cenzură. Felicitări, am reușit performanța să unim PSD și AUR într-un singur gând! Record absolut, bravo! Asta nu mai e opoziție, e cor național. Lipsesc doar fanfara și un buchet de flori la ușă. Acum, fiindcă e clar că trenul a plecat și peronul e gol, s-ar impune un gest elegant și anume demisia. Din funcția de PM cât și cea de președinte !

Cum se spune: când ai mai mulți oameni care semnează să pleci decât ai invitați la o nuntă medie în Bihor, e un semn de la univers!

Să fim deștepți. Să nu mai așteptăm spectacolul cu dezbateri, vot și numărătoare dramatică. Să fim gentlemani. Economisim timp, nervi și, mai ales, nu mai pierdem timp degeaba – că România oricum n-are prea mult de pierdut în momentul ăsta. Omul care a tăiat din cheltuieli, care a zis că România nu-și permite risipă, ei bine, nu-și permite nici luxul de a a urmări două săptămâni cum este dat jos cu încetinitorul.

Sună ca un win-win, nu? Un gest elegant. Să luăm haina din cuier, să închidem ușa cu grijă — ca oameni ordonați — și să lasăm țara să meargă mai departe.

Cu respect și un pic de milă față de partid și popor.

Un român care vrea să vadă odată mișcare înainte, nu doar scaune care se rotesc.”, a scris Cataramă pe .

Ce semnal transmite scrisoarea în contextul moțiunii de cenzură

Declarația lui Cataramă vine într-un moment tensionat pe scena politică, în care opoziția încearcă să strângă suficiente voturi pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Omul de afaceri sugerează că demisia ar fi o soluție mai rapidă și mai elegantă decât un vot în Parlament, evitând astfel o perioadă prelungită de incertitudine politică.