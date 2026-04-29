Traian Avarvarei
29 apr. 2026, 09:18
Jurnalista Amalia Enache. Sursa foto: Captură video - Despre Femeie cu Mihaela Tatu / Facebook
Amalia Enache a povestit că a învățat de la fiica ei să fie mai curajoasă. Alma se apropie de 10 ani și are îndrăzneala tipică celor de vârsta ei. Jurnalista spune că a învățat și ea această îndrăzneală. În schimb, Amalia Enache și-a educat și ea fiica, la rândul ei, să fie generoasă și bună cu ceilalți.

Amalia Enache: Cred că fiica mea este mult mai curajoasă decât mine

Întrebată de VIVA! ce a învățat de la fiica sa, Amalia Enache a explicat: „De la fiica mea am învățat, în primul rând, curajul. Cred că este mult mai curajoasă decât mine, iar acest lucru o ajută să fie o învingătoare. A învățat foarte repede multe sporturi — patinaj, înot — pentru că are în ea dorința de a încerca și de a îndrăzni. O privesc cu multă admirație, inclusiv din acest punct de vedere. În plus, acum, apropiindu-se de 10 ani, are curajul să vorbească, să spună ce nu-i convine și să-și exprime sentimentele. Mă bucur foarte mult că este așa și recunosc că învăț de la ea”.

Amalia Enache: Vreau ca fiica mea să iubească oamenii din jur

Totodată, întrebată ce speră să învețe fiica ei de la ea, jurnalista a invocat empatia, generozitatea și grija pentru ceilalți.

„Îmi doresc foarte mult să facă lucrurile bine, să aibă plăcerea de a le face responsabil și conștient, indiferent care sunt acestea. Vreau să iubească oamenii din jur și să nu-i rănească. Am un copil care funcționează deja în acest fel: este atentă la sentimentele celorlalți și își stabilește singură niște limite foarte frumoase. Am o mare încredere că nu ar spune altor copii lucruri dureroase. Și, pe lângă tot ceea ce face pentru ea, mi-aș dori să învețe din familia noastră că este important să oferi și celorlalți”, a mai spus Amalia Enache, pentru VIVA!.

