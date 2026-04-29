Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că a finalizat o analiză amplă privind reorganizarea companiilor de stat și posibilitatea listării acestora la bursă. Documentul a fost transmis Guvernului României și urmează să fie discutat în cadrul coaliției și cu partidele politice, potrivit .

Demersul vizează creșterea transparenței și eficienței companiilor publice, dar a stârnit deja reacții în spațiul politic.

Ce presupune analiza privind listarea companiilor la bursă

a explicat că documentul include o listă de companii care ar putea fi pregătite pentru o eventuală listare, dar și propuneri concrete privind pașii necesari.

„A existat o propunere, o analiză la nivelul cabinetului. Obligaţia mea ca şi coordonator de reformă a fost să fac o analiză privind restructurarea companiilor şi eventuala listare la bursă. Am prezentat posibilităţi de listare. Ce companii s-ar preta la o primă listare şi apar diferenţe faţă de AMEPIP (Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice n.r.), pentru că noi ne-am uitat şi la CEC – o companie care nu face parte din portofoliul AMEPIP – ne-am uitat şi la alte companii care ar putea să facă o listare suplimentară deja existentă.”

Oana Gheorghiu a precizat că lista este una exploratorie și că a fost transmisă colegilor din Guvern pentru analiză și completări.

Analiză amplă privind reorganizarea companiilor de stat: Cum a fost consultată coaliția pe această temă

Vicepremierul susține că procesul a fost unul transparent și că toți actorii politici au fost invitați să contribuie cu opinii și propuneri.

„Nu au existat discuţii cu nimeni şi, în mod transparent, am pus pe masa guvernului ca să se creeze acest dialog cu partidele politice, cu coaliţia. Repet, la data de 18 martie am trimis pe e-mail domnului Neacşu şi către toţi ceilalţi vicepremieri această listă exploratorie, în care le ceream să se întoarcă după discuţii cu partidul, cu feedback, dacă unele companii trebuie scoase, dacă trebuie să adăugăm altele. Şi au participat la discuţii miniştrii sau secretarii de stat de la toate partidele, în cadrul comitetului, la întâlnirile cu Bursa de Valori, în cadrul Guvernului atunci când am discutat, în şedinţa de guvern, lista exploratorie.”

Aceasta a subliniat că analiza a fost realizată cu resurse limitate, implicând inclusiv persoane care nu sunt remunerate în cadrul aparatului guvernamental.

„Faptul că această muncă transparentă şi dusă cu ajutorul multor oameni neplătiţi în guvern, pentru că aparatul unui vicepremier fără portofoliu este extrem de mic, este folosit acum într-un mod atât de nefericit pentru a face rău ţării, este chiar trist”.

Ce înseamnă listarea accelerată și care sunt riscurile

Un punct important al analizei îl reprezintă diferența dintre listarea clasică și cea accelerată, un instrument folosit deja în alte state.

„O listare accelerată înseamnă că îmi aleg eu momentul când vând un pachet de acţiuni şi momentul acela este atunci când e un preţ sus, când bursa este sus şi cu un discount pe care pot să mi-l calculez şi să consider că îmi este avantajos versus o listare cu pregătire, care înseamnă costuri de prelistare, costuri de studii de fezabilitate, costuri de atrage investitor, toate acele costuri pe care o listare clasică le include şi care uneori pot să fie suficient de mari şi mai presupune un risc, nu ştiu ce se întâmplă la data la care eu am anunţat listarea. Poate piaţa se duce în jos.”

Vicepremierul a subliniat că fiecare variantă are atât beneficii, cât și dezavantaje, iar decizia trebuie luată în funcție de contextul economic.

Analiză amplă privind reorganizarea companiilor de stat: De ce consideră Gheorghiu că măsura este necesară

În opinia vicepremierului, listarea companiilor de stat nu reprezintă o „vânzare a țării”, ci o metodă de modernizare și eficientizare a economiei.

„Sunt avantaje şi dezavantaje şi să ştiţi că n-a inventat nici Guvernul Bolojan şi nici Cabinetul vicepremierului aceste instrumente sănătoase, care fac bine ţărilor din jurul nostru, dar care, iată, ne întorc pe noi în anii ’90, pentru că acolo au rămas politicienii noştri. În anii ’90, în timp ce lumea în jurul nostru evoluează, în timp ce economiile din jurul nostru cresc, noi ne batem joc de ţara asta şi ne batem joc de oameni. Îi ţinem în beznă şi le spunem că ne vindem ţara, când de fapt nu vrem decât să facem companii transparente şi care să producă bani pentru cetăţenii acestei ţări”.