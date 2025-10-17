B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » România se confruntă cu o realitate surprinzătoare. Exportăm grâu ieftin și importăm pâine scumpă din străinătate

Ana Beatrice
17 oct. 2025, 08:41
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum poate România produce grâu de top, dar importa pâine scumpă
  2. De ce pierdem bani, deși exportăm atât de mult grâu
  3. De ce mâncăm pâine făcută cu făină din import

România se confruntă cu o realitate surprinzătoare, fiind unul dintre cei mai mari producători europeni de grâu, dar importator constant de pâine. Deși producția agricolă din anul 2025 a atins un record impresionant de treisprezece milioane de tone, profiturile pleacă în străinătate. Majoritatea grâului românesc este exportat ca materie primă ieftină, fără a fi valorificat prin procesare internă sau investiții moderne. În același timp, magazinele din țară sunt invadate de produse de panificație importate, vândute la prețuri semnificativ mai mari.

Cum poate România produce grâu de top, dar importa pâine scumpă

Anul 2025 a adus o recoltă record de grâu pentru România, atingând impresionanta cantitate de 13 milioane de tone. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că România deține supremația la exportul de grâu în Uniunea Europeană. Oficialul a subliniat că țara noastră produce în prezent „cel mai bun grâu de panificație” din întreg spațiul comunitar european.

Cu toate acestea, România se confruntă cu o realitate surprinzătoare, pentru că, în loc să valorificăm intern producția, vindem grâul ieftin și cumpărăm pâine congelată. Importurile de produse de panificație au depășit pragul de un miliard de euro în cursul anului precedent, potrivit datelor oficiale.

De ce pierdem bani, deși exportăm atât de mult grâu

Sectorul panificației se menține în topul celor cinci domenii economice cu cel mai mare deficit comercial din România. Pâinea, biscuiții și prăjiturile reprezintă aproximativ șaptezeci la sută din valoarea totală a importurilor efectuate în ultimul an.

Specialistul Cezar Gheorghe explică faptul că România importă produse scumpe, în volume mici, din lipsa capacităților interne. El afirmă că această situație își are originile încă din secolul al XIX-lea, fiind o problemă istorică a agriculturii românești.

„Cu cât există mai mulți deținători de terenuri, cu atât există mai puțină tehnologie”, a mai spus expertul, notează observatornews.ro.

De ce mâncăm pâine făcută cu făină din import

Pe lângă pâine, tot mai multe brutării din țară folosesc făină adusă din străinătate pentru produsele lor tradiționale. Într-o brutărie din București, pâinea casei este preparată exclusiv cu făină provenită din Franța, afirmă producătorii locali. „Toate făinurile noastre sunt, din păcate, importate”, a explicat brutarul artizanal pentru sursa menționată.

Acesta susține că făina românească de secară și spelta, de calitate excelentă, este exportată integral către alte piețe externe. Problema principală, spune el, este lipsa constanței în calitatea făinii românești pe parcursul unui an de producție: „Marile case de făină, când eu le spun să pună mori de piatră, spun că la cel tradiţional pe cilindru, fac 30 de tone pe zi şi la moara cu piatră fac o tonă pe zi.”

Brutarul afirmă că morile tradiționale pot produce doar o tonă pe zi, dar oferă o calitate net superioară pentru produse artizanale.

