În fiecare an, pe 14 decembrie, îi cinstește pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie. Viețile lor stau mărturie despre curajul și puterea credinței creștinilor din zorii creștinismului, care au ales să-și apere convingerile în fața celor mai crude chinuri. Exemplul lor ne inspiră și astăzi să rămânem neclintiți în fața încercărilor.

Tirs și Calinic: Eroi în Bitinia

Cei mai cunoscuți dintre cei patru, Sfântul Tirs și Sfântul Calinic, au pătimit în Cezareea în timpul domniei împăratului Deciu (249-251). Tirs, deși era doar un catehumen (un aspirant la Botez) a înfruntat public pe guvernatorul Nicomidiei. Cu o îndrăzneală remarcabilă, el l-a interogat pe dregător, criticându-l pentru că se închina zeilor, ignorând pe „Ziditorul cerului și al pământului”.

Această mărturisire l-a trimis pe Tirs direct sub tortură. Relatările vremii descriu chinuri de o cruzime extremă, cu pinteni de fier care îi sfâșiau carnea. Însă, un eveniment uimitor a avut loc: trupul martirului se vindeca în chip miraculos, chiar sub ochii mulțimii.

Această minune l-a convertit pe loc pe Calinic, un slujitor păgân de la templu, care, impresionat de puterea lui Hristos, s-a alăturat lui Tirs. Sentința a fost imediată: Calinic a fost decapitat. Tirs, deși condamnat la a fi tăiat cu fierăstrăul, și-a dat sufletul în pace, fără ca ultima tortură să mai fie aplicată.

Filimon și Apolonie: Exemplul din Tebaida

Alături de ei, pe 14 decembrie, sunt pomeniți Sfinții Mucenici Filimon și Apolonie, a căror poveste vine din regiunea Tebaida. Se spune că Filimon era un vestit cântăreț de instrumente muzicale. Când a venit vremea să fie judecat pentru credința sa, el a fost ispitit să se prefacă, cerându-i prietenului său, Apolonie, să poarte hainele sale de creștin pentru a fi interogat în locul lui.

Însă, planul a luat o turnură neașteptată. Când Apolonie s-a înfățișat la judecată, a simțit o putere interioară, un har, care l-a făcut să-L mărturisească pe Hristos cu o tărie neașteptată. Văzând curajul prietenului său, Filimon și-a părăsit masca și a mărturisit și el credința, alăturându-se lui Apolonie. Amândoi au fost în cele din urmă condamnați la moarte, pecetluind astfel adevărul credinței lor.

Sacrificiul acestor patru mucenici nu a rămas doar o notă în cronicile istorice; el a devenit un pilon fundamental în dezvoltarea timpurie a creștinismului, relatează Agerpres.