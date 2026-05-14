Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Președintele Nicușor Dan face primul pas oficial pentru desemnarea unei noi formule de guvernare, după căderea Executivului condus de Ilie Bolojan. Administrația Prezidențială a anunțat joi convocarea consultărilor oficiale cu partidele parlamentare, întâlnirile urmând să aibă loc luni, 18 mai, la Palatul Cotroceni.

La discuții au fost invitate toate formațiunile parlamentare, inclusiv AUR, SOS România și POT, în contextul unei ecuații politice complicate, în care conturarea unei majorități stabile rămâne dificilă.

Consultări decisive la Cotroceni. Cum arată programul consultărilor convocate de Nicușor Dan

Potrivit programului transmis de , consultările vor începe luni dimineață, cu PSD, și se vor încheia după-amiaza, cu reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri.

Programul complet al întâlnirilor:

09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

11:00 – Partidul Național Liberal (PNL)

12:00 – Uniunea Salvați România (USR)

13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

15:00 – Partidul S.O.S. România

16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

Consultări decisive la Cotroceni. Ce variante de guvern sunt analizate la Cotroceni

În acest moment, pe masa președintelui se află mai multe scenarii privind viitoarea formulă executivă. Potrivit informațiilor apărute din surse oficiale, sunt luate în calcul atât varianta unui guvern politic, cât și posibilitatea unui .

Totuși, o revenire a lui Ilie Bolojan în funcția de premier nu pare să fie o opțiune analizată de șeful statului. Nicușor Dan a transmis anterior că are în vedere inclusiv un premier tehnocrat, însă a precizat clar că nu intenționează să testeze formule riscante.

De ce este dificilă formarea unei majorități parlamentare

Negocierile pentru noul guvern se anunță complicate, în condițiile în care partidele parlamentare au poziții divergente, iar o majoritate clară pare greu de construit în actualul context politic.

Atât PSD, cât și celelalte formațiuni implicate în discuțiile privind guvernarea susțin instalarea rapidă a unui nou executiv la Palatul Victoria, însă fără consens asupra formulei politice.

Printre scenariile discutate se află:

un guvern minoritar de stânga

un guvern minoritar de dreapta

o coaliție politică mai largă

un executiv tehnocrat

Ce s-a întâmplat după căderea Guvernului Bolojan

Actuala criză politică a fost declanșată după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, cu 281 de voturi. Ulterior, pe 7 mai, Nicușor Dan a avut primele discuții informale cu liderii fostei coaliții de guvernare, în încercarea de a identifica o soluție politică viabilă.

Noile consultări oficiale vin după o perioadă de amânare, în care agenda președintelui a fost concentrată și pe Summitul B9 organizat la București.