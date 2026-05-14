Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Președintele Nicușor Dan face primul pas oficial pentru desemnarea unei noi formule de guvernare, după căderea Executivului condus de Ilie Bolojan. Administrația Prezidențială a anunțat joi convocarea consultărilor oficiale cu partidele parlamentare, întâlnirile urmând să aibă loc luni, 18 mai, la Palatul Cotroceni.
La discuții au fost invitate toate formațiunile parlamentare, inclusiv AUR, SOS România și POT, în contextul unei ecuații politice complicate, în care conturarea unei majorități stabile rămâne dificilă.
Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, consultările vor începe luni dimineață, cu PSD, și se vor încheia după-amiaza, cu reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri.
Programul complet al întâlnirilor:
În acest moment, pe masa președintelui se află mai multe scenarii privind viitoarea formulă executivă. Potrivit informațiilor apărute din surse oficiale, sunt luate în calcul atât varianta unui guvern politic, cât și posibilitatea unui executiv tehnocrat.
Totuși, o revenire a lui Ilie Bolojan în funcția de premier nu pare să fie o opțiune analizată de șeful statului. Nicușor Dan a transmis anterior că are în vedere inclusiv un premier tehnocrat, însă a precizat clar că nu intenționează să testeze formule riscante.
Negocierile pentru noul guvern se anunță complicate, în condițiile în care partidele parlamentare au poziții divergente, iar o majoritate clară pare greu de construit în actualul context politic.
Atât PSD, cât și celelalte formațiuni implicate în discuțiile privind guvernarea susțin instalarea rapidă a unui nou executiv la Palatul Victoria, însă fără consens asupra formulei politice.
Printre scenariile discutate se află:
Actuala criză politică a fost declanșată după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, cu 281 de voturi. Ulterior, pe 7 mai, Nicușor Dan a avut primele discuții informale cu liderii fostei coaliții de guvernare, în încercarea de a identifica o soluție politică viabilă.
Noile consultări oficiale vin după o perioadă de amânare, în care agenda președintelui a fost concentrată și pe Summitul B9 organizat la București.