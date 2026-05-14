Acasa » Monden » Jennifer Lopez și Brett Goldstein, „chimie instantanee" pe platoul Netflix. Cum s-a transformat relația de pe ecran în atracția centrală a filmului

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 19:38
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / LiveMedia/IPA/ABACA
Cuprins
  1. Relația dintre Jennifer Lopez și Brett Goldstein, construită pe o chimie reală
  2. Percepții diferite față de realitate. Imaginea „dură” a lui Goldstein
  3. O strategie de casting construită în jurul chimiei

Jennifer Lopez și Brett Goldstein au devenit miza principală a noii comedii romantice Office Romance, după ce echipa de producție a remarcat încă din primele zile de filmare o chimie naturală între cei doi actori.

Relația dintre Jennifer Lopez și Brett Goldstein, construită pe o chimie reală

Potrivit declarațiilor oferite de J. Lo. pentru PEOPLE, interacțiunea cu Brett Goldstein a evoluat rapid de la colaborare profesională la o conexiune evidentă pe micile ecrane.

„Am avut o chimie foarte bună de la început și a continuat să crească pe măsură ce filmam”, a spus artista, pentru People.

În film, Lopez joacă rolul unei directoare de companie care ajunge într-o relație interzisă cu un angajat proaspăt angajat, interpretat de Goldstein.

Percepții diferite față de realitate. Imaginea „dură” a lui Goldstein

Actrița a recunoscut că înainte de filmări avea o percepție diferită despre colegul său, influențată de rolul său din serialul Ted Lasso.

„Mă așteptam la cineva mai dur, dar am descoperit o persoană blândă, calmă și foarte inteligentă”, a explicat Lopez, subliniind contrastul dintre imaginea publică și comportamentul real al actorului.

Această diferență, spun producătorii, a contribuit la naturalețea interacțiunii dintre cei doi în film.

O strategie de casting construită în jurul chimiei

Regizorul Ol Parker a confirmat că atracția profesională dintre cei doi actori a fost vizibilă încă dinainte de începerea filmărilor.

În plus, Brett Goldstein a declarat că scenariul a fost scris special cu Jennifer Lopez în minte, ceea ce a consolidat ideea unui cuplu cinematografic gândit din start pentru compatibilitate maximă.

