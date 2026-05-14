B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Papa Leon, reacție dură după explozia cheltuielilor militare din Europa: „Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa”

Papa Leon, reacție dură după explozia cheltuielilor militare din Europa: „Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa”

Ana Beatrice
14 mai 2026, 19:51
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Papa Leon, reacție dură după explozia cheltuielilor militare din Europa: „Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa”
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Papa Leon avertizează că reînarmarea Europei „trădează diplomația”
  2. Mesajul transmis de Papa Leon despre război și inteligența artificială

Papa Leon critică majorarea cheltuielilor militare din Europa. Statele europene au ajuns anul trecut la cel mai ridicat nivel al investițiilor în apărare de după sfârșitul Războiului Rece.

Suveranul Pontif susține că această direcție „trădează încrederea în diplomație”. Potrivit Reuters, creșterea bugetelor militare a fost susținută de președintele american Donald Trump.

Papa Leon avertizează că reînarmarea Europei „trădează diplomația”

Papa Leon critică dur creșterea masivă a cheltuielilor militare din Europa și avertizează că această direcție alimentează tensiunile globale, în loc să aducă siguranță. Suveranul Pontif a stârnit în ultimele săptămâni furia lui Donald Trump, după declarațiile sale despre războiul din Iran. Acesta le-a transmis studenților universitari din Roma că majorarea bugetelor pentru armament nu ar trebui prezentată drept „apărare”.

„Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa, sărăceşte investiţiile în educaţie şi sănătate, trădează încrederea în diplomaţie şi îmbogăţeşte elitele cărora nu le pasă deloc de binele comun”, a declarat Papa Leon.

Pontiful a mai spus că lumea este în prezent „mutilată de războaie”, într-un context în care statele europene își accelerează reînarmarea. Potrivit Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, cheltuielile militare din Europa au crescut cu 14% în 2025. Suma a ajuns la 864 de miliarde de dolari, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina și al consolidării militare a membrilor europeni NATO.

Mesajul transmis de Papa Leon despre război și inteligența artificială

Joi, Papa Leon s-a adresat studenților de la Universitatea Sapienza din Roma, cea mai mare instituție de învățământ superior din Europa, unde a vorbit despre efectele devastatoare ale conflictelor armate și despre riscurile tehnologiilor moderne folosite în război.

Pontiful a avertizat asupra utilizării inteligenței artificiale în conflictele din Ucraina, Gaza, Liban și Iran, pe care le consideră exemple ale „evoluţiei inumane a relaţiei dintre război şi noile tehnologii într-o spirală a anihilării”. În fața celor aproximativ 110.000 de studenți, Papa Leon a făcut și un apel puternic împotriva extremismului și izolării.

„Nu vă închideţi în ideologii şi graniţe naţionale”, le-a transmis Suveranul Pontif. „Împreună cu mine şi cu mulţi fraţi şi surori, fiţi artizani ai păcii adevărate”, a adăugat acesta.

Tags:
Citește și...
Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă
Externe
Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă
Statul american a pregătit timp de peste un deceniu întâlnirea Xi – Trump. China s-a gonflat economic, dar Trump are cărțile
Externe
Statul american a pregătit timp de peste un deceniu întâlnirea Xi – Trump. China s-a gonflat economic, dar Trump are cărțile
Rusia schimbă tactica atacurilor cu drone. Ucraina acuză unul dintre cele mai intense bombardamente de la începutul războiului
Externe
Rusia schimbă tactica atacurilor cu drone. Ucraina acuză unul dintre cele mai intense bombardamente de la începutul războiului
Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
Externe
Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?
Externe
S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?
Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră
Externe
Adevărul despre palma primită de Macron în avion. Totul ar fi pornit de la mesajele președintelui către o actriță celebră
Nicolas Maduro împarte o celulă cu 18 deținuți în New York,spune fiul său
Externe
Nicolas Maduro împarte o celulă cu 18 deținuți în New York,spune fiul său
Oamenii de știință confirmă că Africa se poate rupe în două părți
Externe
Oamenii de știință confirmă că Africa se poate rupe în două părți
Tensiuni în Havana după ce în Cuba oamenii au rămas fără curent și combustibil/ Donald Trump: „Insula reprezintă o amenințare extraordinară” 
Externe
Tensiuni în Havana după ce în Cuba oamenii au rămas fără curent și combustibil/ Donald Trump: „Insula reprezintă o amenințare extraordinară” 
 Trupul neînsuflețit al celei de-a doua soldate americane a fost găsit în Maroc
Externe
 Trupul neînsuflețit al celei de-a doua soldate americane a fost găsit în Maroc
Ultima oră
19:42 - Cu cine împărțea Bolojan, „pe un șervețel și cu un pix”, banii din fondul de rezervă. Acuzațiile aduse de liderul senatorilor PSD
19:38 - Jennifer Lopez și Brett Goldstein, „chimie instantanee” pe platoul Netflix. Cum s-a transformat relația de pe ecran în atracția centrală a filmului
19:07 - Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”
19:03 - Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”
18:58 - Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a anunțat programul întâlnirilor. Când vor merge AUR, POT și SOS
18:43 - Braconieri prinși pe Dunăre după o acțiune a Gărzii de Coastă. Ce au descoperit aceștia
18:33 - Traian Băsescu cere revenirea urgentă a coaliției PSD-PNL la guvernare. De ce respinge varianta tehnocraților: „Te ia râsul” (VIDEO)
18:27 - Noi reguli pentru șoferii români care merg în Bulgaria în 2026. Cât costă vinieta și ce nu trebuie să lipsească din mașină
18:19 - SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor
18:16 - Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă