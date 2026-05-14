Papa Leon avertizează că reînarmarea Europei „trădează diplomația”

Papa Leon critică dur creșterea masivă a cheltuielilor militare din Europa și avertizează că această direcție alimentează tensiunile globale, în loc să aducă siguranță. Suveranul Pontif a stârnit în ultimele săptămâni furia lui Donald Trump, după declarațiile sale despre . Acesta le-a transmis studenților universitari din Roma că majorarea bugetelor pentru armament nu ar trebui prezentată drept „apărare”.

„Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa, sărăceşte investiţiile în educaţie şi sănătate, trădează încrederea în diplomaţie şi îmbogăţeşte elitele cărora nu le pasă deloc de binele comun”, a declarat Papa Leon.

Pontiful a mai spus că lumea este în prezent „mutilată de războaie”, într-un context în care statele europene își accelerează reînarmarea. Potrivit , cheltuielile militare din Europa au crescut cu 14% în 2025. Suma a ajuns la 864 de miliarde de dolari, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina și al consolidării militare a membrilor europeni NATO.

Mesajul transmis de Papa Leon despre război și inteligența artificială

Joi, Papa Leon s-a adresat studenților de la Universitatea Sapienza din Roma, cea mai mare instituție de învățământ superior din Europa, unde a vorbit despre efectele devastatoare ale conflictelor armate și despre riscurile tehnologiilor moderne folosite în război.

Pontiful a avertizat asupra utilizării în conflictele din Ucraina, Gaza, Liban și Iran, pe care le consideră exemple ale „evoluţiei inumane a relaţiei dintre război şi noile tehnologii într-o spirală a anihilării”. În fața celor aproximativ 110.000 de studenți, a făcut și un apel puternic împotriva extremismului și izolării.

„Nu vă închideţi în ideologii şi graniţe naţionale”, le-a transmis Suveranul Pontif. „Împreună cu mine şi cu mulţi fraţi şi surori, fiţi artizani ai păcii adevărate”, a adăugat acesta.