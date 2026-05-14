România rămâne vulnerabilă în fața crizelor internaționale, avertizează George Niculescu . spune că tensiunile și conflictele externe influențează rapid piețele europene de gaze. Potrivit acestuia, efectele scumpirilor ajung direct în facturile plătite de consumatorii români.

„Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român. Piețele reacționează instantaneu, iar astfel de tensiuni geopolitice se traduc, din păcate, prin presiune pe preț”, a transmis Niculescu.

Acesta a explicat că atacurile asupra infrastructurii energetice și competiția tot mai dură pentru noi rute de aprovizionare provoacă explozii rapide de preț pe bursele europene de gaze.

În același timp, șeful ANRE a subliniat că decizia privind reducerea TVA la gaze aparține . O eventuală scădere a TVA ar diminua însă încasările statului și ar complica eforturile Ministerului Finanțelor de a reduce deficitul bugetar.

Cum vor arăta facturile la gaze după noile reguli impuse de Guvern

Un nou sistem de calcul pentru facturile la gaze a intrat în vigoare de la 1 aprilie 2026, după eliminarea plafonării prețurilor. Prin această măsură, autoritățile încearcă să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și să mențină facturile la un nivel apropiat de cel actual.

Potrivit noilor reglementări, producătorii români sunt obligați să vândă la prețul reglementat de 110 lei/MWh. Gazele vor fi folosite pentru consumatorii casnici, pentru CET-uri și pentru umplerea depozitelor necesare sezonului rece. Guvernul vrea astfel ca facturile populației să rămână sub pragul anterior de 0,31 lei/kWh.

Există însă o mare problemă. Producția internă ar putea să nu fie suficientă pentru întreg consumul României până la sfârșitul iernii viitoare. Chiar dacă gazul românesc este mai ieftin, deficitul de resurse riscă să pună presiune pe piață și pe prețuri.

În timp ce consumatorii casnici ar urma să fie protejați încă un an de scumpiri majore, firmele și micile fabrici vor resimți din plin noile costuri. Potrivit HotNews.ro, pentru companii facturile ar putea crește cu până la 60%, iar aceste majorări s-ar putea reflecta ulterior în prețurile alimentelor și ale altor produse.