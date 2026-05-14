Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”

Ana Beatrice
14 mai 2026, 19:07
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune șeful ANRE despre facturile la gaze și reducerea TVA
  2. Ce avertisment transmite șeful ANRE despre scumpirea gazelor
  3. Cum vor arăta facturile la gaze după noile reguli impuse de Guvern
Facturile la gaze ar putea fi mai mici chiar din luna următoare. George Niculescu propune reducerea TVA pentru consumatorii casnici de la 19% la 11%. Șeful ANRE consideră măsura vitală, în contextul exploziei prețurilor la gaze la nivel european.

Ce spune șeful ANRE despre facturile la gaze și reducerea TVA

Românii ar putea scoate mai mulți bani din buzunar pentru gaze în sezonul rece. George Niculescu avertizează că tensiunile din Iran și din Orientul Mijlociu cresc presiunea asupra prețurilor la energie.

Șeful ANRE spune că instabilitatea geopolitică și scumpirile de pe piețele europene riscă să se reflecte direct în facturile consumatorilor casnici. Pentru a reduce impactul scumpirilor, acesta propune scăderea TVA la gazele naturale pentru populație.

„O soluție ar fi scăderea TVA, în așa fel încât consumatorii casnici să înregistreze imediat o scădere în factură. Vorbim despre o scădere de la 21% la o cotă de TVA de 11% pentru consumatorii casnici de gaze naturale, automat scăderea în factură s-ar vedea de luna următoare”, a declarat șeful ANRE, potrivit Digi24.

Ce avertisment transmite șeful ANRE despre scumpirea gazelor

România rămâne vulnerabilă în fața crizelor internaționale, avertizează George Niculescu. Șeful ANRE spune că tensiunile și conflictele externe influențează rapid piețele europene de gaze. Potrivit acestuia, efectele scumpirilor ajung direct în facturile plătite de consumatorii români.
„Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român. Piețele reacționează instantaneu, iar astfel de tensiuni geopolitice se traduc, din păcate, prin presiune pe preț”, a transmis Niculescu.
Acesta a explicat că atacurile asupra infrastructurii energetice și competiția tot mai dură pentru noi rute de aprovizionare provoacă explozii rapide de preț pe bursele europene de gaze.
În același timp, șeful ANRE a subliniat că decizia privind reducerea TVA la gaze aparține Guvernului. O eventuală scădere a TVA ar diminua însă încasările statului și ar complica eforturile Ministerului Finanțelor de a reduce deficitul bugetar.

Cum vor arăta facturile la gaze după noile reguli impuse de Guvern

Un nou sistem de calcul pentru facturile la gaze a intrat în vigoare de la 1 aprilie 2026, după eliminarea plafonării prețurilor. Prin această măsură, autoritățile încearcă să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și să mențină facturile la un nivel apropiat de cel actual.

Potrivit noilor reglementări, producătorii români sunt obligați să vândă gazele naturale la prețul reglementat de 110 lei/MWh. Gazele vor fi folosite pentru consumatorii casnici, pentru CET-uri și pentru umplerea depozitelor necesare sezonului rece. Guvernul vrea astfel ca facturile populației să rămână sub pragul anterior de 0,31 lei/kWh.

Există însă o mare problemă. Producția internă ar putea să nu fie suficientă pentru întreg consumul României până la sfârșitul iernii viitoare. Chiar dacă gazul românesc este mai ieftin, deficitul de resurse riscă să pună presiune pe piață și pe prețuri.

În timp ce consumatorii casnici ar urma să fie protejați încă un an de scumpiri majore, firmele și micile fabrici vor resimți din plin noile costuri. Potrivit HotNews.ro, pentru companii facturile ar putea crește cu până la 60%, iar aceste majorări s-ar putea reflecta ulterior în prețurile alimentelor și ale altor produse.

