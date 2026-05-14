Românii ar putea scoate mai mulți bani din buzunar pentru gaze în sezonul rece. George Niculescu avertizează că tensiunile din Iran și din Orientul Mijlociu cresc presiunea asupra prețurilor la energie.
Șeful ANRE spune că instabilitatea geopolitică și scumpirile de pe piețele europene riscă să se reflecte direct în facturile consumatorilor casnici. Pentru a reduce impactul scumpirilor, acesta propune scăderea TVA la gazele naturale pentru populație.
„O soluție ar fi scăderea TVA, în așa fel încât consumatorii casnici să înregistreze imediat o scădere în factură. Vorbim despre o scădere de la 21% la o cotă de TVA de 11% pentru consumatorii casnici de gaze naturale, automat scăderea în factură s-ar vedea de luna următoare”, a declarat șeful ANRE, potrivit Digi24.
Un nou sistem de calcul pentru facturile la gaze a intrat în vigoare de la 1 aprilie 2026, după eliminarea plafonării prețurilor. Prin această măsură, autoritățile încearcă să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și să mențină facturile la un nivel apropiat de cel actual.
Potrivit noilor reglementări, producătorii români sunt obligați să vândă gazele naturale la prețul reglementat de 110 lei/MWh. Gazele vor fi folosite pentru consumatorii casnici, pentru CET-uri și pentru umplerea depozitelor necesare sezonului rece. Guvernul vrea astfel ca facturile populației să rămână sub pragul anterior de 0,31 lei/kWh.
Există însă o mare problemă. Producția internă ar putea să nu fie suficientă pentru întreg consumul României până la sfârșitul iernii viitoare. Chiar dacă gazul românesc este mai ieftin, deficitul de resurse riscă să pună presiune pe piață și pe prețuri.
În timp ce consumatorii casnici ar urma să fie protejați încă un an de scumpiri majore, firmele și micile fabrici vor resimți din plin noile costuri. Potrivit HotNews.ro, pentru companii facturile ar putea crește cu până la 60%, iar aceste majorări s-ar putea reflecta ulterior în prețurile alimentelor și ale altor produse.