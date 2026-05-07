Biserica Ortodoxă sărbătorește pe 7 mai Arătarea pe cer a semnului Sfintei Cruci de la Ierusalim, una dintre cele mai cunoscute minuni din istoria creștinismului. Potrivit tradiției, semnul dumnezeiesc a fost văzut de mii de oameni și a dus la convertirea multor păgâni și evrei.

În fiecare an, pe 7 mai, Biserica amintește de momentul în care semnul Sfintei Cruci s-a arătat pe cer deasupra Ierusalim. Evenimentul a avut loc în anul 351, în timpul domniei împăratului Constanțiu al II-lea, fiul Sfântului Împărat Constantin cel Mare.

Potrivit scrierilor bisericești, minunea s-a petrecut într-o perioadă dificilă pentru creștinism, când erezia ariană provoca mari tensiuni în interiorul Bisericii. Adepții acestei învățături negau dumnezeirea lui Iisus Hristos, iar disputele religioase se răspândiseră în întreg Imperiul Roman.

Crucea luminoasă s-a întins de la Golgota până la Muntele Eleonului

Conform relatărilor din „Viețile Sfinților”, semnul Sfintei Cruci a apărut dimineața, deasupra muntelui Golgota, locul unde a fost răstignit Iisus Hristos.

Crucea luminoasă s-ar fi întins până la Muntele Măslinilor și era atât de strălucitoare încât semăna cu un curcubeu uriaș pe cer.

Martorii spuneau că oamenii și-au abandonat treburile și au ieșit din case pentru a privi semnul considerat dumnezeiesc. Mulți au fost cuprinși de teamă și uimire în fața apariției.

Patriarhul Chiril l-a înștiințat pe împărat

Despre această minune a scris și Chiril al Ierusalimului, care l-a informat pe împărat despre semnul apărut pe cer și l-a îndemnat să păstreze dreapta credință.

Textele bisericești spun că, în urma acestei arătări, foarte mulți evrei și păgâni au ales să primească botezul creștin și să creadă în Hristos.

Istoricul bisericesc Hermias Sozomen menționează că minunea a avut un impact uriaș asupra populației și a întărit credința creștinilor într-o perioadă tensionată.

Semnul care prevestește a doua venire a lui Hristos

Potrivit tradiției, Sfânta Cruce a rămas vizibilă pe cer timp de șapte zile. Pentru credincioși, această minune este văzută și ca o prevestire a celei de-a doua veniri a lui Iisus Hristos pe pământ.

Evenimentul este asociat cu versetul biblic din Evanghelia după Matei: „Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului”. Arătarea Sfintei Cruci de la Ierusalim rămâne una dintre cele mai cunoscute și importante minuni pomenite de tradiția creștină.