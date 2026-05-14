Drama este şi mai mare în familiile în care ambii parteneri au lucrat la şantier. Mulţi soţi au fost concediaţi în acelaşi timp, iar acum au rămas fără niciun venit stabil. Este şi cazul Marianei Băltăţeanu şi al soţului ei. „Nu am liniște. Mă trezesc dimineața și mă gândesc: oare luna viitoare voi mai putea să îmi acopăr ratele? Vă dați seama, am o rată de credit ipotecar, ca și alți colegi, sunt chirii. Foarte greu ne descurcăm”, a spus femeia.

De ce tot mai multe companii aleg să concedieze angajaţi

Valul concedierilor se extinde în toată ţara, iar cifrele arată dimensiunea problemei. De la începutul anului, peste 34.000 de contracte de muncă au fost încheiate prin concediere. Numai în luna aprilie, aproape 4.000 de oameni şi-au pierdut locul de muncă. Numărul este de trei ori mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cele mai afectate domenii sunt fabricile, comerţul, construcţiile, transporturile şi industria , unde multe companii spun că nu mai reuşesc să susţină costurile tot mai mari. Angajatorii invocă majorarea salariilor, scumpirea energiei, taxele ridicate şi scăderea profitului, motive care îi împing spre restructurări masive. Specialiştii în resurse umane spun că instabilitatea politică şi economică îi face pe antreprenori să evite investiţiile şi proiectele noi.

„Foarte multor angajatori li s-a făcut teamă de lipsa de predictibilitate, de a lua contracte, de a lua proiecte noi şi să îşi desfăşoare activitatea pe termen lung, aşa că s-au reorganizat”, a transmis un specialist HR.

Şi reprezentanţii mediului de afaceri avertizează că perspectivele nu sunt deloc optimiste. „ sunt destul de pesimişti şi îngrijoraţi atât în ceea ce priveşte perioada actuală, cât şi cea viitoare. Cu siguranţă orice angajări sunt puse sub semnul întrebării. Mediul de afaceri nu mai suportă noi creşteri de taxe şi nici populaţia”, a precizat reprezentantul Concordia.

Chiar dacă, la nivel naţional, există peste 37.000 de locuri de muncă disponibile, pentru mulţi dintre cei concediaţi singura soluţie rămâne recalificarea. În paralel, tot mai mulţi români caută asigurări de şomaj, ca plasă de siguranţă în faţa incertitudinii. O astfel de poliţă costă de la 23 de lei pe lună, iar indemnizaţia poate ajunge până la 1.750 de lei. În cazul creditelor bancare, asigurarea poate acoperi între 9 şi 18 rate.