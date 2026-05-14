Criza politică loveşte tot mai puternic piaţa muncii din România. În fiecare zi, de la începutul anului, peste 300 de oameni au rămas fără loc de muncă, potrivit datelor obţinute de Observator. Cele mai multe concedieri au fost înregistrate în fabrici, retail şi hoteluri, iar specialiştii avertizează că disponibilizările ar putea continua şi în perioada următoare.
Pentru sute de familii din Mangalia, falimentul şantierului naval înseamnă mai mult decât pierderea unui loc de muncă. Înseamnă nesiguranţă, datorii şi teama că nu vor mai găsi nicio soluţie pentru viitor. Eugen Arsenie a lucrat în şantier din 1984 şi spune că întreaga lui viaţă profesională este legată de acest loc. După peste 40 de ani de muncă, vestea concedierilor l-a lovit puternic. „Toată cariera aici am lucrat. E păcat că s-a ajuns aici, nimeni nu credea”, a povestit bărbatul pentru sursa menționată.
Problema este cu atât mai gravă cu cât Mangalia oferă foarte puţine alternative pentru cei rămaşi fără serviciu. Aproximativ 1.000 de oameni urmează să fie concediaţi, iar perspectivele de angajare sunt aproape inexistente. „O parte îşi vor căuta locuri de muncă, dar din păcate Mangalia nu are unde să îi angajeze pe toţi”, a explicat bărbatul.