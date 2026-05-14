Polițiștii de frontieră din cadrul Poliția de Frontieră Română au desfășurat o nouă acțiune împotriva braconajului piscicol pe Dunăre, în zona Hârșova – Vadu Oii, județul Constanța. În urma intervenției, cinci persoane au fost depistate în timp ce desfășurau activități de braconaj.

Mai multe ambarcațiuni și plase interzise, ridicate de anchetatori

Acțiunea a avut loc pe 12 mai 2026 și a vizat combaterea pescuitului ilegal, și nereglementat în sectorul Dunării din apropierea localității Hârșova, informează Poliția de Frontieră într-un .

În urma controalelor, polițiștii de frontieră au descoperit și ridicat patru , patru motoare de barcă și mai multe unelte de pescuit interzise, inclusiv plase monofilament și plase de diferite dimensiuni folosite pentru capturarea peștelui.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și rolul fiecărei persoane implicate.

Un sturion de peste un metru, găsit pe malul apei

În timpul acțiunii, oamenii legii au descoperit pe malul Dunării un exemplar de Sturion cu o lungime de aproximativ 1,3 metri, alături de alte cantități de pește capturate ilegal.

Întreaga captură piscicolă a fost redată mediului natural, în încercarea de a limita impactul asupra speciilor protejate și a ecosistemului din zonă.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor

Cazul este investigat în continuare sub coordonarea parchetului competent, iar polițiștii de frontieră urmează să stabilească toate circumstanțele în care au fost desfășurate activitățile ilegale de pescuit.

Autoritățile atrag atenția că acțiunile de braconaj piscicol afectează grav biodiversitatea din Dunăre și pot pune în pericol speciile aflate deja sub protecție.