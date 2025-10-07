Rugăciunea către icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” este considerată una dintre cele mai puternice rugăciuni adresate Fecioarei Maria, fiind rostită de credincioși în clipe de suferință, boală sau tulburare sufletească.

Care este rugăciunea la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”

Această rugăciune, și nădejde, este o chemare către iubirea milostivă a Maicii Sfinte, care nu lasă fără răspuns cererile celor ce se încred în ea:

„Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (…) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (…) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Ce semnificație are icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”

„Grabnic Ascultătoare” (Gorgoepikoos) este una dintre cele mai cinstite în Ortodoxie. Ea a fost descoperită în Muntele Athos și este cunoscută pentru mulțimea minunilor săvârșite asupra celor care o cheamă în rugăciune cu inimă curată.

Maica Domnului este numită astfel pentru că răspunde grabnic celor care se roagă ei din tot sufletul, oferind ajutor, vindecare și mângâiere în clipele de necaz și suferință.