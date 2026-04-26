Ana Beatrice
26 apr. 2026, 23:42
Miruță: Dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împreună cu AUR, noi nu vom mai sta / România se va întoarce la epoca Ciucă-Ciolacu
Sursa foto: Radu Miruţă / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune ministrul despre „urma de rațiune” din politica românească
  2. Cum vede Miruță condițiile pentru continuarea negocierilor și riscurile politice

Zi tensionată pe scena politică! Nicușor Dan îi convoacă mâine pe liderii partidelor la Cotroceni pentru consultări importante. Scopul este stabilirea unor puncte comune de vedere, astfel încât să nu fie pierdute fondurile venite de la Uniunea Europeană.

Duminică, la Digi24, ministrul Radu Miruță a afirmat că, în opinia sa, încă mai există „o urmă de rațiune” în clasa politică.

Ce spune ministrul despre „urma de rațiune” din politica românească

„E mai mult decât binevenită o astfel de întâlnire. Mă bucur foarte mult că domnul președinte Nicușor Dan a organizat. Pentru că totuși trebuie să mai fi rămas o ramură de rațiune în clasa politică, încât într-o cameră ne putem lupta politic și populația va decide cine a perturbat toate lucrurile astea și cine greșește. Însă cât timp ne luptăm în camera asta a scenei politice, în camera cealaltă trebuie să existe un armistițiu politic, pentru ca bucata de bani pe care România ar putea să o piardă să nu fim în situația de a o pierde”, a transmis Radu Miruță.

Cum vede Miruță condițiile pentru continuarea negocierilor și riscurile politice

Radu Miruță a clarificat poziția sa în privința negocierilor politice, atunci când a fost întrebat dacă acestea pot continua și fără Ilie Bolojan.

„Noi am menționat care sunt condițiile în care nu mai stăm la masă. Dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împreună cu AUR, indiferent dacă se vor înțelege sau nu cu PNL, cu sau fără Ilie Bolojan, noi nu vom mai sta, pentru că nu e o abordare serioasă.

România se va întoarce la epoca Ciucă-Ciolacu, în care își vor da mâna peste țară și vor avea voie să spună fiecăruia pe cine să-și pună premier, pe cine să pună ministru, ce să facă ministrul respectiv, bătându-joc și de votul români noștri, și de democrație”, a mai precizat ministrul pentru sursa menționată.

