calendar religios » Prăznuirea Sfântului Apostol Iacob: Viața, credința și moștenirea sa în Biserică

Ana Beatrice
23 oct. 2025, 19:14
Sursa Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Iacob, ruda Domnului
  2. Ce moștenire a lăsat Sfântul Iacob Bisericii

Biserica Ortodoxă prăznuiește la 23 octombrie pe Sfântul Apostol Iacob, un sfânt foarte respectat și cinstit în tradiția creștină. Acesta este considerat ruda Domnului și primul Episcop al Ierusalimului, având o influență majoră asupra comunității creștine timpurii. Sfințenia sa deosebită a avut un impact profund în Biserica primară, consolidând credința și unitatea în rândul credincioșilor.

Sfântul Iacob a fost un exemplu de credință vie și jertfă, inspirând generații întregi de creștini devotați. Este cunoscut pentru austeritatea vieții sale, renunțând la multe plăceri lumești pentru a se dedica rugăciunii.

Cine a fost Sfântul Iacob, ruda Domnului

Sfântul Iacob este cunoscut în Scriptură ca „fratele Domnului”, având o legătură apropiată cu Iisus Hristos. Conform tradiției creștine, el era fiul lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, având astfel o origine specială. Iacob nu a fost unul dintre Cei Doisprezece Apostoli, ci a făcut parte din grupul celor șaptezeci trimiși de Iisus.

De la o vârstă fragedă, Iacob s-a remarcat prin sfințenia și viața sa virtuoasă, exemplu pentru mulți credincioși. Pentru credința și asprimea sa, nu a consumat vin sau carne și nu și-a tuns părul niciodată. Datorită vieții sale exemplare și virtuților sale alese, a primit supranumele de „cel Drept” între creștini.

Ce moștenire a lăsat Sfântul Iacob Bisericii

Sfântul Iacob a fost primul episcop al Ierusalimului, hirotonit după Înălțarea Domnului la Cer, conducând comunitatea creștină. A condus Biserica timp de aproape treizeci de ani, iar autoritatea sa era recunoscută de primii creștini. Este autorul unei epistole în Noul Testament, care evidențiază importanța faptelor bune, nu doar a credinței.

Tradiția îi atribuie și prima Liturghie, ce a fost dezvoltată ulterior în cadrul slujbelor creștine. Sfântul Iacob este considerat un pilon esențial al Bisericii primare și un model pentru urmașii săi. A murit martir, fiind aruncat de pe aripa Templului, jertfa sa fiind recunoscută de creștini.

