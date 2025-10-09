O puternică rugăciune către Sfântul Nectarie este rostită de mii de credincioși din întreaga lume atunci când trec prin suferințe trupești sau necazuri sufletești. este cunoscut ca unul dintre cei mai grabnici ajutători ai celor bolnavi, fiind numit „doctorul fără de arginți”. Rugăciunea sa este considerată o adevărată comoară de speranță, vindecare și credință.

Cine a fost marele făcător de minuni

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina a fost un mare făcător de minuni, un ierarh smerit și un slujitor devotat al lui Hristos. Născut în anul 1846, în Silivria (astăzi în Turcia), el a fost episcop al Pentapolei și a dus o viață plină de credință, răbdare și iubire față de oameni. Deși a fost nedreptățit și prigonit în timpul vieții, Sfântul Nectarie a răspuns mereu cu blândețe și .

După moartea sa, trupul i-a rămas neputrezit și răspândește o mireasmă sfântă, semn al sfințeniei și al harului divin. Mormântul său de pe insula Eghina a devenit loc de pelerinaj, iar nenumărate minuni s-au săvârșit prin rugăciunile celor care i-au cerut ajutorul. Sfântul Nectarie este cinstit ca tămăduitor al bolnavilor, ocrotitor al celor aflați în suferință și grabnic ajutător al celor care se roagă cu credință curată.

Care este rugăciunea către Sfântul Nectarie

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!