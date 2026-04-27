Tribunalul București a pronunțat o soluție de la închisoare pe viață pentru un individ care și-a omorât angajata grvidă cu o drujbă. Sentința poate fi atacată cu apel la .

Tribunalul București, condamnare pe viață

Paul Buşe, un bărbat de 72 de ani, a fost condamnat la pentru omor calificat cu premeditare şi prin cruzimi. Tribunalul București l-a găsit vinovat pentru că și-ar fi ucis o angajată gravidă cu drujba. Instanţa a mai dispus şi plata sumei de 650.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Potrivit actelor din anchetă, s-a petrecut pe 7 decembrie 2023, într-un magazin din complexul comercial „Postăvarul”, din Sectorul 3 al Capitalei. Paul Bușe ar fi intrat în magazin și undeva în intervalul 9:29 – 09:38, a atacat o tânără angajată, gravidă în luna a treia. El lovit-o de șapte ori cu un cuțit, provocându-i mai multe răni care au dus la deces.

După comiterea crimei, suspectul s-a prezentat la Secţia 12 Poliţie și a anunțat că este administratorul unui magazin alimentar şi, cu puţin timp în urmă, pe fondul unui conflict preexistent legat de furturi din gestiune, a ucis o angajată. Poliţiştii au găsit cadavrul femeii într-o baie, alături de o drujbă și trei cuțite.

În timpul anchetei, Paul Buşe a relatat că ar fi comis fapta ca urmare a unei stări de tulburare pe care i-ar fi provocat-o rudele tinerei. El a afirmat că fratele și iubitul acesteia l-ar fi amenințat să le dea bani. De asemenea, a afirmat că angajata ar fi sustras bunuri din magazin, în special cartuşe de ţigări, şi că i-ar fi propus acte sexuale în schimbul unor sume.

Ce a susţinut inculpatul la proces

Paul Bușe fost trimis în judecată, iar la proces, martorii au indicat, drept posibil mobil al crimei, faptul că tânăra i-ar fi refuzat avansurile. În ultimul cuvânt, inculpatul a susţinut că îi pare rău. El a afirmat că nu era în deplinătatea facultăţilor mintale şi ar fi acţionat haotic după un presupus atac iniţial al victimei.

Inculpatul a depus mai multe documente privind afecţiuni psihiatrice şi neurologice, respectiv, amnezie disociativă, tulburări anxios-depresive, halucinaţii organice, tinitus de care ar fi suferit. Expertizele medico-legale nu au confirmat afectarea discernământului.

În acest context, Tribunalul București a constatat că declaraţiile nu sunt susținute de probe şi a respins apărarea bărbatului. Judecătorii au apreciat că Paul Buşe a săvârşit fapta cu o cruzime deosebită şi a dat dovadă de o brutalitate excepţională.

„Instanţa reţine că intensitatea violenţelor exercitate, numărul ridicat al loviturilor aplicate, zonele anatomice vizate, precum şi folosirea unei drujbe în agresiune conturează o manifestare de o brutalitate excepţională, ce depăşeşte cu mult nivelul de violenţă inerent unei acţiuni de suprimare a vieţii. (…) Astfel, (…) instanţa apreciază că fapta se situează la un nivel maxim de gravitate în ierarhia infracţiunilor contra vieţii”, se arată în motivarea tribunalului.