Diana Șoșoacă a ajuns la mâna colegilor săi din Parlamentul European care vor vota pentru ridicarea sale. Președinta Roberta Metsola a anunțat că votul va avea loc marți, 28 aprilie. În total, procedura va viza un număr de șapte eurodeputați.

, președintele , a anunţat că votul pentru ridicarea imunităţii mai multor eurodeputaţi, a fost programat pentru marți, 28 aprilie. Ea a făcut această declarație în deschiderea sesiunii plenare a legislativului comunitar, la Strasbourg. Potrivit agendei transmise de Parlamentul European, votul care o vizează și pe Diana Şoşoacă va avea loc la ora locală 12:00 (13:00 ora României).

Săptămâna trecută, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a avizat favorabil, cu 17 voturi pentru, nici unul împotrivă şi o singură abţinere, raportul pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei SOS. Raportul a fost întocmit de eurodeputatul Dominik Tarczynski din grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR). El solicită ridicarea imunităţii având în vedere presupusele infracţiuni pentru care este anchetată în România.

Excepție face o singură acuzație prevăzută la punctul „I” care face referire la o plângere a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc ( ). Potrivit acestei plângeri, pe 11 februarie 2025, Șoşoacă a susţinut în plenul PE un discurs în care a recomandat dezvoltarea unor strategii de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceauşescu.

IICCMER a depus pe 17 februarie 2025, la Parchetul de pe lângă ÎCCJ, un denunţ la adresa europarlamentarei pentru „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile articolului 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

Prchetul general a solicitat ridicarea imunității

Procurorul general a solicitat, în septembrie 2025, Parlamentului European ridicarea imunităţii pentru Diana Şoşoacă. Ea a fost acuzată de săvârşirea a 11 infracţiuni, între care propagandă legionară şi lipsire de libertate. Eurodeputata a declarat atunci că solicitarea reprezintă „o tentativă de execuţie politică”.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a confirmat în octombrie 2025, într-o intervenţie în plen, existența solicitării autorităților române.

„Autorităţile competente din România mi-au adresat o cerere pentru ridicarea imunităţii doamnei Diana Iovanovici-Şoşoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică”, a spus atunci Metsola.

Eurodeputata a fost audiată într-o şedinţă cu uşile închise în Comisia JURI a PE în cazul ridicării imunităţii sale, pe 24 martie.