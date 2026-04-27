Soarta Dianei Șoșoacă la mâna colegilor săi eurodeputați. Roberta Metsola a anunțat când va fi votul pentru ridicarea imunității

Adrian Teampău
27 apr. 2026, 19:30
Europarlamentara Diana Șoșoacă, lidera SOS România. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Diana Șoșoacă își joacă imunitatea în Parlamentul European
  2. Prchetul general a solicitat ridicarea imunității

Diana Șoșoacă a ajuns la mâna colegilor săi din Parlamentul European care vor vota pentru ridicarea imunității sale. Președinta Roberta Metsola a anunțat că votul va avea loc marți, 28 aprilie. În total, procedura va viza un număr de șapte eurodeputați. 

Diana Șoșoacă își joacă imunitatea în Parlamentul European

Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a anunţat că votul pentru ridicarea imunităţii mai multor eurodeputaţi, a fost programat pentru marți, 28 aprilie. Ea a făcut această declarație în deschiderea sesiunii plenare a legislativului comunitar, la Strasbourg. Potrivit agendei transmise de Parlamentul European, votul care o vizează și pe Diana Şoşoacă va avea loc la ora locală 12:00 (13:00 ora României).

Săptămâna trecută, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a avizat favorabil, cu 17 voturi pentru, nici unul împotrivă şi o singură abţinere, raportul pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei SOS. Raportul a fost întocmit de eurodeputatul Dominik Tarczynski din grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR). El solicită ridicarea imunităţii având în vedere presupusele infracţiuni pentru care este anchetată în România.

Excepție face o singură acuzație prevăzută la punctul „I” care face referire la o plângere a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER). Potrivit acestei plângeri, pe 11 februarie 2025, Șoşoacă a susţinut în plenul PE un discurs în care a recomandat dezvoltarea unor strategii de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceauşescu.

IICCMER a depus pe 17 februarie 2025, la Parchetul de pe lângă ÎCCJ, un denunţ la adresa europarlamentarei pentru „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile articolului 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

Prchetul general a solicitat ridicarea imunității

Procurorul general a solicitat, în septembrie 2025, Parlamentului European ridicarea imunităţii pentru Diana Şoşoacă. Ea a fost acuzată de săvârşirea a 11 infracţiuni, între care propagandă legionară şi lipsire de libertate. Eurodeputata a declarat atunci că solicitarea reprezintă „o tentativă de execuţie politică”.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a confirmat în octombrie 2025, într-o intervenţie în plen, existența solicitării autorităților române.

„Autorităţile competente din România mi-au adresat o cerere pentru ridicarea imunităţii doamnei Diana Iovanovici-Şoşoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică”, a spus atunci Metsola.

Eurodeputata a fost audiată într-o şedinţă cu uşile închise în Comisia JURI a PE în cazul ridicării imunităţii sale, pe 24 martie.

Citește și...
Regele Charles al III-lea și regina Camilla, vizită oficială în Statele Unite, la 250 de ani de la independență
Externe
Regele Charles al III-lea și regina Camilla, vizită oficială în Statele Unite, la 250 de ani de la independență
Criza din Orientul Mijlociu lovește comerțul cu fistic. Cum afectează piața ciocolatei Dubai
Externe
Criza din Orientul Mijlociu lovește comerțul cu fistic. Cum afectează piața ciocolatei Dubai
Când a testat Rusia o bombă nucleară de două ori mai puternică decât cea de la Hiroshima?
Externe
Când a testat Rusia o bombă nucleară de două ori mai puternică decât cea de la Hiroshima?
Zeci de călugări budiști arestați pe aeroport cu 110 kilograme de cannabis. Cum au ascuns drogurile în bagaje
Externe
Zeci de călugări budiști arestați pe aeroport cu 110 kilograme de cannabis. Cum au ascuns drogurile în bagaje
Trump vrea să schimbe numele controversatei agenții ICE. Casa Albă a preluat o propunere de pe rețelele sociale
Externe
Trump vrea să schimbe numele controversatei agenții ICE. Casa Albă a preluat o propunere de pe rețelele sociale
Armata rusă va fi dotată cu noi modele Kalașnikov. Celebrul producător a livrat primul lor de AK-12
Externe
Armata rusă va fi dotată cu noi modele Kalașnikov. Celebrul producător a livrat primul lor de AK-12
O altă companie aeriană a anunțat că va anula zboruri în mai și iunie din cauza costului kerosenului. Ce opțiuni au pasagerii afectați
Externe
O altă companie aeriană a anunțat că va anula zboruri în mai și iunie din cauza costului kerosenului. Ce opțiuni au pasagerii afectați
Secretul arborilor de piatră din Arizona: O pădure unică în lume veche de milioane de ani
Externe
Secretul arborilor de piatră din Arizona: O pădure unică în lume veche de milioane de ani
Un bărbat din SUA, prins după ce a întrebat ChatGPT cum se ascunde un cadavru
Externe
Un bărbat din SUA, prins după ce a întrebat ChatGPT cum se ascunde un cadavru
Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
Externe
Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
