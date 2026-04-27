Mike, un influencer american stabilit recent în România, a publicat pe un videoclip în care prezintă micul dejun tipic românesc și reacțiile sale față de preparatele locale.

Clipul a atras atenția prin descrierile și impresiile sale despre produse precum parizer, slănină cu ceapă, telemea, salată de vinete, tobă de curcan și untură.

My diet has been so cooked since I moved here 😂😂 what’s everyone’s perfect breakfast??? Also checkout my YouTube if you have time! Link in bio! • • • • •

Ce a arătat americanul în videoclipul postat pe TikTok

Un influencer american stabilit recent în România a atras atenția pe TikTok după ce a publicat un clip în care își prezintă micul dejun, reacția lui sinceră devenind rapid virală. În imagini, Mike descoperă pas cu pas preparate tradiționale românești și le descrie cu entuziasm, surprins de gust și diversitate.

Arată o farfurie plină și spune: „Oamenii încă mă întreabă de ce m-am mutat în România. Vreți să știți de ce? Pentru că aşa arată micul dejun”. Apoi începe să enumere: „ , nu știu exact ce fel, dar e parizer. E grozav. Cu niște roșii și ardei. Avem și slănină cu ceapă. Telemea, cred că e un fel de brânză de oaie. Salată de vinete pe pâine de casă. Magnific.”

Nu se oprește aici și continuă cu alte preparate: „Tobă de curcan. Pentru publicul meu din America, e ca o gelatină din carne, e foarte bună, mai ales cu muștar”, explicând pe înțelesul urmăritorilor săi.

De ce s-a mutat în România

La începutul filmării, Mike recunoaște deschis cât de mult i s-a schimbat stilul de viață: „Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici”, sugerând că experiența culinară a fost un factor important în alegerea de a trăi în România.

Pe lângă mâncare, acesta menționează și mici detalii care l-au impresionat, cum ar fi gestul vecinilor: „Vecinul meu mi-a adus şi nişte untură, am pus-o pe o bucățică de pâine cu puțină sare. Ce mod bun de a începe ziua”.

În plus, spune că a început să aprecieze și alte obiceiuri locale: „Am și ceai, îmi place mult ceaiul”.

Cum compară micul dejun românesc cu cel din SUA

Entuziasmul lui Mike crește pe măsură ce face comparația directă cu ceea ce era obișnuit să mănânce în America. Fără să ezite, acesta concluzionează: „E mai bun decât în America, unde mănânci clătite sau waffles sau ceva de genul. Nu ai cum să bați asta.”

Pentru el, simplitatea , ingredientele naturale și combinațiile tradiționale sunt net superioare variantelor dulci și procesate din SUA, iar acest lucru se vede clar în reacția sa autentică din videoclip.