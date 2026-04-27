Acasa » Eveniment » Micul dejun românesc, văzut prin ochii unui american. Reacția lui a devenit virală pe TikTok: „Nu ai cum să bați asta" (VIDEO)

Ana Beatrice
27 apr. 2026, 19:31
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok - @biggmikedoestheworld
Cuprins
  1. Ce a arătat americanul în videoclipul postat pe TikTok
  2. De ce s-a mutat în România
  3. Cum compară micul dejun românesc cu cel din SUA

Mike, un influencer american stabilit recent în România, a publicat pe TikTok un videoclip în care prezintă micul dejun tipic românesc și reacțiile sale față de preparatele locale.

Clipul a atras atenția prin descrierile și impresiile sale despre produse precum parizer, slănină cu ceapă, telemea, salată de vinete, tobă de curcan și untură.

@biggmikedoestheworld My diet has been so cooked since I moved here 😂😂 what's everyone's perfect breakfast??? Also checkout my YouTube if you have time! Link in bio!

Ce a arătat americanul în videoclipul postat pe TikTok

Un influencer american stabilit recent în România a atras atenția pe TikTok după ce a publicat un clip în care își prezintă micul dejun, reacția lui sinceră devenind rapid virală. În imagini, Mike descoperă pas cu pas preparate tradiționale românești și le descrie cu entuziasm, surprins de gust și diversitate.

Arată o farfurie plină și spune: „Oamenii încă mă întreabă de ce m-am mutat în România. Vreți să știți de ce? Pentru că aşa arată micul dejun”. Apoi începe să enumere: „Parizer, nu știu exact ce fel, dar e parizer. E grozav. Cu niște roșii și ardei. Avem și slănină cu ceapă. Telemea, cred că e un fel de brânză de oaie. Salată de vinete pe pâine de casă. Magnific.”

Nu se oprește aici și continuă cu alte preparate: „Tobă de curcan. Pentru publicul meu din America, e ca o gelatină din carne, e foarte bună, mai ales cu muștar”, explicând pe înțelesul urmăritorilor săi.

De ce s-a mutat în România

La începutul filmării, Mike recunoaște deschis cât de mult i s-a schimbat stilul de viață: „Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici”, sugerând că experiența culinară a fost un factor important în alegerea de a trăi în România.

Pe lângă mâncare, acesta menționează și mici detalii care l-au impresionat, cum ar fi gestul vecinilor: „Vecinul meu mi-a adus şi nişte untură, am pus-o pe o bucățică de pâine cu puțină sare. Ce mod bun de a începe ziua”.

În plus, spune că a început să aprecieze și alte obiceiuri locale: „Am și ceai, îmi place mult ceaiul”.

Cum compară micul dejun românesc cu cel din SUA

Entuziasmul lui Mike crește pe măsură ce face comparația directă cu ceea ce era obișnuit să mănânce în America. Fără să ezite, acesta concluzionează: „E mai bun decât în America, unde mănânci clătite sau waffles sau ceva de genul. Nu ai cum să bați asta.”

Pentru el, simplitatea preparatelor românești, ingredientele naturale și combinațiile tradiționale sunt net superioare variantelor dulci și procesate din SUA, iar acest lucru se vede clar în reacția sa autentică din videoclip.

Citește și...
CFR Călători anunță reduceri și curse mai dese către mare în minivacanță. Când e cel mai bine să cumperi biletul de tren
Eveniment
CFR Călători anunță reduceri și curse mai dese către mare în minivacanță. Când e cel mai bine să cumperi biletul de tren
Închisoare pe viață pentru patronul care și-a ucis angajata gravidă cu drujba. Cum au justificat judecătorii sentința
Eveniment
Închisoare pe viață pentru patronul care și-a ucis angajata gravidă cu drujba. Cum au justificat judecătorii sentința
Romsilva cere aprobarea camerelor bodycam pentru pădurari. Cum ar urma să fie folosite în teren
Eveniment
Romsilva cere aprobarea camerelor bodycam pentru pădurari. Cum ar urma să fie folosite în teren
Închiderea Salinei Praid distruge economia locală. Peste 100 de afaceri închise și șomaj în explozie: „Era cea mai activă zonă turistică din județul Harghita”
Eveniment
Închiderea Salinei Praid distruge economia locală. Peste 100 de afaceri închise și șomaj în explozie: „Era cea mai activă zonă turistică din județul Harghita”
Bucătăria modernă: Electronice integrate pentru rezultate perfecte
Eveniment
Bucătăria modernă: Electronice integrate pentru rezultate perfecte
Darul de nuntă a devenit o presiune reală pentru invitați. Cât se dă în plic în 2026
Eveniment
Darul de nuntă a devenit o presiune reală pentru invitați. Cât se dă în plic în 2026
Șofer băut sancționat după ce a fost prins cu doi minori în portbagaj în Covasna. Ce măsuri au luat autoritățile
Eveniment
Șofer băut sancționat după ce a fost prins cu doi minori în portbagaj în Covasna. Ce măsuri au luat autoritățile
Șofer STB amenințat cu pistolul după un conflict în trafic. Cum a intervenit poliția în Sectorul 1 (VIDEO)
Eveniment
Șofer STB amenințat cu pistolul după un conflict în trafic. Cum a intervenit poliția în Sectorul 1 (VIDEO)
Cazuri de varicelă tot mai multe în rândul adulților. De ce boala copilăriei devine un pericol neașteptat
Eveniment
Cazuri de varicelă tot mai multe în rândul adulților. De ce boala copilăriei devine un pericol neașteptat
 Ce a declanșat focul la Mănăstirea Bistrița? Cele două ipoteze ale specialiștilor ISU
Eveniment
 Ce a declanșat focul la Mănăstirea Bistrița? Cele două ipoteze ale specialiștilor ISU
