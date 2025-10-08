B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
08 oct. 2025, 20:48
Cuprins
  1. De ce credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Mina
  2. Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina

Credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Mina, recunoscut ca un sfânt făcător de minuni și apărător al celor nedreptățiți, păgubiți sau aflați în suferință. De-a lungul timpului, el a devenit un simbol al dreptății divine și al speranței, fiind chemat în rugăciune de toți cei care trec prin încercări, pierderi sau momente de neputință.

De ce credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Mina

Credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Mina pentru că este considerat un puternic mijlocitor în fața lui Dumnezeu și un apărător al dreptății. În tradiția creștină, Sfântul Mina este cunoscut ca ocrotitor al celor păgubiți, al celor nedreptățiți și al celor care caută dreptate, fiind chemat în rugăciune de cei care au pierdut bunuri, au fost înșelați sau trec prin încercări grele. Numeroase mărturii vorbesc despre minunile săvârșite prin rugăciunea către el, ceea ce a făcut ca evlavia credincioșilor să crească de-a lungul secolelor.

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina

„O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule, primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul, și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție. Vezi, Sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea, vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu.

De aceea mă rog ție, fericite și Sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău! Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, Sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege, pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la sfântă biserica ta, și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind, și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine, ticălosul și scârbitul, să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, pentru care nu numai că ai vădit pe ucigașul său, și l-ai scos din paguba lui, dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o, minune!, că și din mort și tăiat în bucăți tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, căruia din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale.

Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș după cuviință l-ai certat.

La fel și pe șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit.

Asemenea și femeii celei mute i-ai deschis graiul, încât vorbea curat.

De asemenea, atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină.

Aceste minuni ale tale, Sfinte Mina, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea, încredințat sunt că pe tot cel ce aleargă la tine cerând cu credință ajutor nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, Sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine, păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

