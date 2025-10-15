Rugăciunea pentru bolnavi. Ce să rostești, când te afli în suferință

În momentele de boală și neputință, când medicina face tot ce este omenesc posibil, mulți se întorc cu inimă smerită către sfinți. Ei caută, astfel, alinare sufletească și sprijin în lupta cu durerea. Printre ocrotitorii iubiți ai bolnavilor se aflăAcesta este cunoscut pentru mulțimea minunilor sale și pentru ajutorul pe care îl oferă celor care se roagă cu credință.

Rugăciunea adresată acestui mare mucenic nu este doar o cerere de vindecare. Este și o aducere aminte că suferința poate deveni uneori cale spre întărire sufletească și apropiere de Dumnezeu.

Un sfânt ajutător al celor aflați în boală

Cunoscut drept „Doctorul celor fără de nădejde”, Sfântul Efrem cel Nou este chemat de credincioși atunci când durerea pare de neîndurat. Rugăciunea spune limpede: „Ai spus că ai leacuri pentru toate felurile de boli”, iar această afirmație a fost confirmată de nenumărate mărturii despre vindecări neașteptate. Totuși, cuvântul sfântului nu promite doar izbăvire imediată, ci și întărirea sufletului pentru a duce crucea bolii cu demnitate, atunci când aceasta devine o încercare îngăduită de Dumnezeu.

În fața durerii, oamenii descoperă sensuri noi ale credinței. Rugăciunea nu este doar o cerere, ci și un act de încredințare. O recunoaștere smerită că, uneori, vindecarea trupului vine după vindecarea inimii. De aceea, cei care se roagă Sfântului Efrem nu caută doar o minune, ci și pace, lumină și curaj. Iar sfântul, care a cunoscut el însuși suferința muceniciei, devine mijlocitor și sprijin pentru sufletele doborâte de boală.

Rugăciune pentru bolnavi, către Sfântul Efrem cel Nou

„Sfinte Efrem, mare mucenice al lui Hristos, ascultă acum puţina noastră rugăciune pentru robii lui Dumnezeu (numele) care sunt încercaţi de boli, suferinţe şi de ispite. Venim la tine ca la un doctor ceresc şi credem că vei primi cererea noastră şi vei uşura suferinţele lor. Ai spus că ai leacuri pentru toate felurile de boli, şi de aceea nădăjduim că iubirea ta de oameni nu s-a împuţinat.

Cine poate spune mulţimea minunilor tale? Cine ştie câţi suferinzi au aflat izbăvire prin rugăciunile tale? Ajută-i, Sfinte Efrem, ajută-i pe cei suferinzi! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru ei şi, dacă le este de folos să fie tămăduiţi degrabă, fă să se întâmple aceasta spre slava lui Dumnezeu. Iar dacă le este mai de folos să ducă mai departe crucea suferinţei lor, ajută-i să rabde fără să cârtească, ca să primească luminoasa cunună a răbdării.

Sfinte Mare Mucenice Efrem, tu ai răbdat suferinţe de nespus, iar viaţa noastră este plină de desfătări. Dar chiar dacă suntem păcătoşi şi întinaţi prin tot felul de patimi, îndrăznim a ne ruga ţie. Căci nu pentru noi ne rugăm ţie, sfinte. Ci pentru bolnavii aceştia pe care suferinţele i-au îngenunchiat. Fii lor păzitor, povăţuitor, ocrotitor şi tămăduitor. Ca să îţi mulţumească cu inimă smerită şi să Îl slăvească pe Dumnezeu care te-a acoperit cu harul Său, arătându-te mare făcător de minuni, în vecii vecilor. Amin”.