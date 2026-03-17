Acasa » calendar religios » Sfântul Alexie, sărbătorit pe 17 martie în Biserica Ortodoxă. Află cine a fost „omul lui Dumnezeu”

Sfântul Alexie, sărbătorit pe 17 martie în Biserica Ortodoxă. Află cine a fost „omul lui Dumnezeu”

Ana Beatrice
17 mart. 2026, 13:06
Sursă Foto: ziarullumina.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Alexie și de ce este numit „omul lui Dumnezeu”
  2. Ce semnificație are ziua de 17 martie pentru credincioși
  3. Cum se pot ruga credincioșii Sfântului Alexie

Sfântul Alexie este sărbătorit pe 17 martie, în Biserica Ortodoxă, și este cunoscut drept „omul lui Dumnezeu”. El este văzut ca un simbol puternic al smereniei și al renunțării în tradiția creștină. Viața sa a fost definită de sacrificiu și de o credință profundă. Deși provenea dintr-o familie nobilă, a ales să trăiască în anonimat, departe de bogățiile lumești.

Cine a fost Sfântul Alexie și de ce este numit „omul lui Dumnezeu”

Sfântul Alexie s-a născut la Roma, într-o familie bogată și respectată. A avut parte de o educație aleasă și de un viitor lipsit de griji. Cu toate acestea, a simțit o chemare profundă către viața spirituală. Credința sa a fost mai puternică decât orice confort material. În noaptea nunții, a luat decizia de a renunța la tot. Și-a părăsit soția, familia și averea. A ales să trăiască în smerenie, rugăciune și simplitate.

A plecat în lume și a dus o viață de sărăcie. A ajuns în cetatea Edesa, unde s-a dedicat postului și milosteniei. Nu și-a dezvăluit identitatea și a fost considerat un om obișnuit. Mai târziu, s-a întors acasă, dar a trăit ca un străin, fără a fi recunoscut. După moartea sa, adevărul a ieșit la iveală, iar viața lui a devenit un exemplu de credință și jertfă, motiv pentru care este numit „omul lui Dumnezeu”.

Ce semnificație are ziua de 17 martie pentru credincioși

Sărbătoarea Sfântului Alexie este un moment de reflecție asupra valorilor spirituale și a modestiei. Credincioșii merg la biserică și se roagă pentru liniște sufletească, răbdare și puterea de a depăși încercările vieții.

Totodată, în tradiția populară, ziua Sfântului Alexie este văzută ca un moment de trecere, un prag simbolic între iarnă și primăvară. Se spune că, odată cu această dată, natura începe să se trezească la viață, iar vremea își schimbă treptat cursul. În unele zone, oamenii păstrează obiceiuri legate de observarea vremii, considerând că semnele din această zi pot anticipa cum va fi începutul primăverii.

Cum se pot ruga credincioșii Sfântului Alexie

Doamne, Dumnezeul nostru,
Cel ce ai luminat viața Sfântului Alexie și i-ai dat putere să renunțe la cele lumești pentru a Te urma,
ascultă rugăciunea mea și nu mă lăsa în încercările vieții.

Sfinte Alexie, omul lui Dumnezeu,
tu care ai ales smerenia, răbdarea și credința adevărată,
roagă-te pentru mine să primesc liniște în suflet și putere în fața greutăților.

Ajută-mă să merg pe calea cea dreaptă,
să nu mă las biruit de ispite și să păstrez credința vie în inima mea.

Dăruiește-mi răbdare, înțelepciune și nădejde,
iar în momentele de slăbiciune, întărește-mă cu rugăciunea ta.

Amin.

