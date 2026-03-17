Sfântul Alexie este sărbătorit pe 17 martie, în , și este cunoscut drept „omul lui Dumnezeu”. El este văzut ca un simbol puternic al smereniei și al renunțării în tradiția creștină. Viața sa a fost definită de sacrificiu și de o credință profundă. Deși provenea dintr-o familie nobilă, a ales să trăiască în anonimat, departe de bogățiile lumești.

Cine a fost Sfântul Alexie și de ce este numit „omul lui Dumnezeu”

Sfântul Alexie s-a născut la Roma, într-o familie bogată și respectată. A avut parte de o educație aleasă și de un viitor lipsit de griji. Cu toate acestea, a simțit o chemare profundă către viața spirituală. Credința sa a fost mai puternică decât orice confort material. În noaptea nunții, a luat decizia de a renunța la tot. Și-a părăsit soția, familia și averea. A ales să trăiască în smerenie, și simplitate.

A plecat în lume și a dus o viață de sărăcie. A ajuns în cetatea Edesa, unde s-a dedicat postului și milosteniei. Nu și-a dezvăluit identitatea și a fost considerat un om obișnuit. Mai târziu, s-a întors acasă, dar a trăit ca un străin, fără a fi recunoscut. După moartea sa, adevărul a ieșit la iveală, iar viața lui a devenit un exemplu de credință și jertfă, motiv pentru care este numit „omul lui Dumnezeu”.